Anche in moltissimi comuni della Basilicata è stata celebrata la giornata dedicata all'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. La festa è il 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918) e della resa dell'Impero austro-ungarico.

Alla presenza delle istituzioni civili, militari e religiose e, in moltissimi casi, delle scuole, in molti paesi della Basilicata è stata deposta una corona di fiori in ricordo delle vittime della Grande Guerra vicino al monumento ai caduti.

A Senise, tra gli altri, era presente Vincenzo Marcone, reduce della Seconda Guerra Mondiale, oggi 95enne.