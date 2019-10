Domenica 3 Novembre 2019, il comune di Terranova di Pollino sarà Capitale per un giorno. L’iniziativa è coprodotta da Comune di Terranova di Pollino e Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del programma di Matera capitale europea della cultura 2019.

Dal primo pomeriggio fino in tarda serata sarà protagonista di una giornata dedicata alla cultura, alle tradizioni e all’ ospitalità.

Il programma avrà inizio alle ore 15.00 presso la Piazzetta delle Centenarie, con un raduno allietato dalla musica degli organetti e con la partecipazione di un giovanissimo gruppo di suonatori del posto. Successivamente si raggiungerà l’ ingresso del Municipio per l’ inaugurazione del Murales raffigurante un’ immagine di suonatori di Terranova di Pollino, realizzato dall’ artista Luciano La Torre con Tiziana Bruno,

Le attività proseguiranno con “ NATURALMENTE … PERCORSI DI FEDE “

visite guidate con guide ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, da

effettuare nel centro urbano del paese, fino ad arrivare in Piazza

Virgallita, dove sono previste delle rappresentazioni sugli usi, costumi

e danze del territorio.

Ad accogliere turisti e viaggiatori, grandi e piccoli saranno anche le

Associazioni Terranovesi e gli artigiani locali che presenzieranno in

piazza, per tutta la giornata con degli stand, con musica e con

laboratori sulla costruzione della zampogna.

E’ previsto anche un momento istituzionale per i saluti delle autorità

presenti.

Presso la Sala Agorà saranno effettuate a ciclo continuo delle proiezioni

video sulla natura e cultura di Terranova di Pollino, sui geositi dei

percorsi mariani e del cortometraggio “ IN CAMMINO CON MARIA “

presentato già dai comuni di San Severino Lucano ed Episcopia,

partners del progetto denominato “ IN CAMMINO CON MARIA”, il documentario di Walter Molfese, di cui

Terranova di Pollino Comune capofila.

Un progetto su una tradizione antica ma che oggi attrae ancora molti

fedeli e visitatori.

Nel tardo pomeriggio si avrà la possibilità di degustare diversi prodotti

tipici preparati dagli operatori turistici del paese.

La giornata si concluderà con un concerto di musica popolare del

Gruppo Suoni e Totarella che avrà inizio alle ore 20.00.