L’I.I.S. ‘Einstein De Lorenzo’ di Potenza al Didacta 2019 13/10/2019 Fiera Didacta 2019, l’appuntamento fieristico rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settoresi e svolta a Firenze dal 9 all'11 ottobre 2019, è stata dedicata quest’anno alla voce del verbo “Innovare”, ma non si è dimenticata di celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Anche quest’anno l’Istituto Scolastico l’I.I.S. “ Einstein De Lorenzo” di Potenza (Comunità educante portatrice di un significato sociale e culturale e di valori della cultura scientifica/tecnologica ed umanistica ) è stato presente con il professor Antonio Corbo a rappresentare l’Istituto Scolastico del capoluogo di regione e il dirigente scolastico Domenico Gravante.L’iniziativa è stata inserita dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti. “Triste è quel discepolo che non avanza il suo maestro”, Leonardo da Vinci e il progresso, queste le parole, prese in prestito a ”Leonardo Da Vinci„ dove Il maestro si limita a «muovere», a stimolare il discepolo , e il discepolo, solo se risponde a questo stimolo – sia durante che dopo l'esposizione del maestro – arriva ad un vero apprendimento.

Il professor Antonio Corbo ha mostrato, come al solito molto entusiasmo e tanta motivazione con la sua presenza, alla terza manifestazione di Fiera Didacta punto di riferimento per tutti i docenti italiani, ed è rimasto molto soddisfatto per l'attenzione che questa edizione 2019 ha dato alle tematiche “Green e alla Scuola del futuro”: una scuola che incarna i principi di un modello di sviluppo sostenibile. Didacta 2019 è l’evento a cui , come dice lo stesso Corbo ogni scuola, ogni docente deve partecipare per scoprire, stupirsi ed educare.

Durante la manifestazione fiorentina il docente Corbo ha partecipato ai numerosi seminari di studio e

Workshop: sul Programma Erasmus+, alla celebrazione “Erasmus Days”, e all’evento “Conoscere e Vivere L’Europa – Raccontami Erasmus…Apertura, Confronto, Lingue, Scoperta, Culture”, sulle Avanguardie Educative e al convegno “Leggere: Forte!” Il progetto della Regione Toscana per leggere ai bambini dal nido alla secondaria di secondo grado.

‘’Tra gli stand che abbiamo visitato- spiega Corbo- ci ha particolarmente colpito lo stand allestito dall’ETN “Education and Training Network “di Potenza anch’esso partecipante alla fiera; nel Padiglione Spadolini, allo Stand 186. Lo staff di ETN ci hanno affermato che: “E’ stata davvero un’esperienza di grande impatto che ci ha permesso di incontrare le persone alle quali ci rivolgiamo ogni giorno per offrire una formazione in mobilità di “Alta qualità” infatti a Didacta 2019 abbiamo parlato di Erasmus+, PON, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), Corsi Accreditati MIUR come la Carta del Docente per prendere il Cedils (Certificazione Italiano Come Lingua Straniera) scadenzaper chi fosse interessato il 26 Ottobre 2019. La certificazione CEDILS è una certificazione della competenza in didattica dell’italiano in lingua straniera, LS o lingua seconda L2, rilasciata dall’Università di Venezia, ed è uno dei titoli che possono essere valutati per l’accesso ai concorsi per la classe A23 : costituisce dunque una grande opportunità per tutti gli insegnanti; un’opportunità per migliorare le proprie competenze e la propria professionalità nei Percorsi Linguistici in quanto ETN è leader nella gestione di progetti di “mobilità”per studenti europei. “Questo è solo il punto di partenza per impegnarci a creare un futuro migliore per le nuove generazioni” dicono il Presidente Marino, il suo vice Di Bello e Maria Antonietta Parrella (Human Resources Training Manager) per tutte le agenzie di ETN e direttrice di Training Vision, con le loro sedi ETN: in Germania a Berlino, Spagna a Malaga, Irlanda a Cork, Regno Unito a Portsmouth, in Bulgaria a Sofia e in italia a Rimini e Potenza.

Abbiamo perciò seguito con estremo interesse ErasmusPlus Indire, la nostra seconda giornata a Didacta: spazio a docenti e formatori per parlare di mobilità e job shadowing e la premiazione delle buone pratiche Erasmus+ In piena celebrazione “ERASMUS DAYS”, il 10 ottobre 2019 l’evento “Conoscere e Vivere L’Europa – Raccontami Erasmus…Apertura, Confronto, Lingue, Scoperta, Culture “ ha ospitato un vero e proprio carosello di progetti, 75 in totale, realizzati a partire dal 2014, anno di inizio del programma Erasmus+ ed è stato un momento gioioso di incontro anche per tutto lo staff dell’Agenzia con i coordinatori dei progetti che hanno raggiunto Firenze da tutta Italia.

Fiera Didacta è stato quindi da “agente promotore” per la valorizzazione di tutte le esperienze e i progetti che hanno in qualche modo contribuito, nel mondo della scuola, ad incentivare tutti i percorsi di cittadinanza europea in un quadro comune.

L’importanza di leggere ad alta voce: a Fiera Didacta 2019 e’ stato l’altro convegno seguito per riscoprire il valore di questa pratica.

In quest’epoca densa di tecnologia, la lettura cambia ma resiste. Assume nuove forme: si sposta dai libri e dalla carta stampata per concentrarsi maggiormente sugli schermi di computer, tablet e smartphone e farsi sempre più veloce, rincorrendo contenuti che si aggiornano costantemente. Saper leggere è diventata una vera e propria competenza che coinvolge anche altre sfere legate alla crescita personale: è dimostrato, infatti, che la lettura ad alta voce, ad esempio, aiuta a rafforzare l’autostima e a concentualizzare le emozioni proprie e altrui.

La lettura a voce alta è stato il tema cardine del convegno seguitissimo, organizzato a Fiera Didacta 2019 dal titolo “Leggere: che Forte!” Il progetto della Regione Toscana per leggere ai bambini dal nido alla secondaria di secondo grado””.

Poi siamo andati allo stand “Avanguardie educative” a Didacta 2019 per aggiornarsi sulle nuove ”Metodologie didattiche innovative”che nel corso degli ultimi anni sono state sperimentate nell’ottica di una didattica che si integri col mondo in divenire. Come Il Cooperative learning: l'apprendimento cooperativo come metodologia complessiva di gestione della classe. Il cooperative learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. La Peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunne. Nell'educazione tra pari (in inglese peer education) una persona opportunamente formata (educatore paritario) intraprende attività formative con altre persone sue pari, cioè simili quanto a età, condizione lavorativa, genere sessuale, status, entroterra culturale o esperienze vissute. O di come funziona una Flipped classroom un metodo di insegnamento in cui, contrariamente all’approccio tradizionale, i contenuti sono studiati a casa dallo studente attraverso materiali multimediali, mentre il tempo in classe è dedicato ad attività laboratoriali e collettive volte al consolidamento di quanto appreso autonomamente. MoltI i debate che si sono svolti, il ”debate”è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali, che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il “Cooperative learning”e la”Peer education”non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. È una metodologia che permette agli studenti di imparare a cercare e a selezionare le fonti, di sviluppare competenze comunicative, autovalutarsi, migliorare la propria consapevolezza culturale. Allena la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie, sviluppa il pensiero critico, allarga gli orizzonti e arricchisce il bagaglio di competenze personale. Gli Stili di Insegnamento: intenzionale: l’alunno è considerato soggetto attivo, costruttore di conoscenze; collaborativo: il contesto classe è visto come una fucina di apprendimento cooperativo; costruttivo: in cui le conoscenze presenti si innestano su quelle passate; riflessivo: che presta attenzione alla metacognizione, ovvero ai processi messi in moto durante l’apprendimento. Infine Dentro/fuori la scuola – Service Learning”: l’idea insiste sul rafforzamento del rapporto tra scuola e territorio, attraverso il dialogo continuo con enti locali, istituzioni e ”stakeholder”e l’applicazione dell’approccio pedagogico del Service Learning. Nei progetti che fanno riferimento a quest’Idea, il territorio diventa un ambiente di apprendimento che qualifica la relazione educativa. Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Ricordo che l’I.I.S. “ Einstein De Lorenzo” di Potenza è Scuola Capofila Service Learning Mediterraneo in Basilicata con la sua formazione docenti Rete Basilicata e i suoi laboratori attivi: “Aiutiamo per aiutarci”, “Progettare 2.0 per servire”, “La mia voce…i tuoi occhi”, “Leggere per gli altri”, “Lettura in tutti i sensi “,

“Leggiamo e ci raccontiamo”.



