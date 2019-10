10/10/2019 - Rionero in Vulture: convegno ''Città e Strade del Vino''

Si intitola “Città e Strade del Vino: rilancio del turismo del Vino in Basilicata” il convegno in programma venerdì 11 Ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Fortunato di Rionero e finalizzato alla ricerca di nuovi modelli da adottare per lo sviluppo enoturistico regionale. <...-->continua