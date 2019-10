Domenica 13 ottobre 2019, in occasione della Manifestazione nazionale “Domenica di carta”, la sede di Potenza della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata e l’Archivio storico diocesano di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo presentano l’iniziativa: Storie di carte tra Stato e Chiesa.

Nel corso della mattinata saranno effettuate n. 3 visite guidate così organizzate:

▪ ritrovo presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata (Discesa S. Gerardo n. 7) e breve presentazione dei suoi importanti compiti

istituzionali;

▪ trasferimento presso la vicina sede della Curia diocesana (Largo Duomo, 5), dove saranno esposti e illustrati alcuni dei più interessanti documenti dell’Archivio diocesano (antiche pergamene, attestazioni di eventi prodigiosi, lettere di internati ebrei al vescovo Bertazzoni etc.)

Le visite avranno luogo per gruppi non superiori a 20 persone nei seguenti orari: 9.15; 10.30; 11.45.

Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere comunicate telefonicamente entro l’11 ottobre 2019 alla sede di Potenza della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata (tel. 0971.24868; referenti: dott.ssa Donatina Miranda, dott.ssa Valeria Verrastro).