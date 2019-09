Dal 3 al 10 ottobre torna il Bella Basilicata Film Festival, giunto quest’anno alla XV edizione. La rassegna cinematografica, come da tradizione, accenderà i riflettori sulla questione meridionale, riservando ampio spazio alle produzioni lucane, qualificandosi come un valido... -->continua

28/09/2019 - Inquinamento atmosferico: osservatorio climatico di monte Pollino

L’importanza dello studio e del monitoraggio dell’atmosfera in relazione ai cambiamenti climatici è stata riconosciuta anche in campo internazionale con la creazione dell’IPCC (the intergovernmental panel in climate change) dell’UNEP (united nations environmne...-->continua