In occasione del 20° anniversario dell arrivo a Viggianello della Sacra Immagine della Madonna di Lujan, Patrona dell'Argentina.



I parroci padre Stefano Méndez e don Saverio Zorzi delle parrocchie Beata Vergine Maria del Carmelo e Santa Caterina, insieme al sindaco del Comune di Viggianello, Antonio Rizzo organizzano i festeggiamenti in onore alla Madonna dal 26 al 29 Sett.



Mentre che tutta la comunità parrocchiale insieme a una delegazione Argentina di Viggianelesi porteranno in pellegrinaggio a Roma l'immagine della Madonna di Lujan per essere Benedetta dal Santo Padre papa Francesco nell'audienza generale del mercoledì 25 Settembre.



A tale evento accorrono con grande gioia i fedeli devoti da diversi paesi, il sindaco di Calvera Pasquale Bartolomeo e don Biagio Giovinazzo parroco di Maratea.



La solenne celebrazione del Giovedì 26 settembre, giorno dell’ anniversario, sarà presieduta dal Vescovo di Tursi Lagonegro, Mons. Vincenzo Carmine Orofino e concelebrata dai parroci e diacono presenti.



Giorni di feste e grandi emozioni che la Virgencita de Lujan ci regala perché tutto questo sia un fermento vivo di Rinnovamento spirituale sopratutto per le nostre comunità parrocchiale di Viggianello e anche altrove.





Dichiara il Sindaco Antonio Rizzo “Per la nostra comunità rappresenta un orgoglio e un emozione ospitare la delegazione Argentina che 20 anni fa portó qui la statua della Madonna di Lujan e ricevere la benedizione del Santo Padre. Tra Viggianello e Buenos Aires, grazie al club dei viggianellesi in Argentina ci lega un cordone ombelicale indelebile, che ci ricorda la forte emigrazione di tanti viggianellesi in Argentina, oggi lì trapiantati e che continuano a portare avanti le nostre tradizioni anche dall’altro lato del mondo.”