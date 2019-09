Sabato 21 settembre 2019, al Palabasento di contrada Lavangone (Pz), si terrà la prima edizione del “Music FestiVart Basilicata”, il primo festival organizzato dall’associazione culturale potentina “FestivArt Basilicata”.

Il format sarà quello del festival - hanno spiegato gli organizzatori oggi durante una conferenza stampa - la prima parte della serata sarà dedicata ai suoni "giovani" (rap, trap, reggaeton); la seconda alla storia della musica e ai mitici anni '90.

Madrina e presentatrice sarà Marica Rotondo, accompagnata da Omar Gallo e Mister Parsia.

All'interno del programma sono previste le esibizioni di artisti italiani ed internazionali, quali Guè Pequeno, rapper di indiscussa fama capace di intercettare il consenso di tantissimi giovani; Dj Tayone, produttore e disk jockey, già protagonista con Clementino; Don Rafaelo, produttore e disk jockey famoso per le sue interpretazioni reggaeton; Younggucci, rapper lucano che sta ottenendo risultati inaspettati grazie alla collaborazione con Boro Boro; Corona, artista internazionale icona della musica anni '90; Ice Mc, artista internazionale interprete della musica anni '90; Peppe Nastri, Dj e producer. Inoltre saranno protagonisti della serata artisti della scena musicale locale, nella volontà di unire e coinvolgere l'intero territorio regionale.

“Lo abbiamo definito l’evento dell’anno - affermano i quattro soci dell’associazione organizzatrice – ma a giudicarlo saranno naturalmente i nostri ospiti”.

Un evento importante per budget, organizzazione (un centinaio le persone che lavoreranno la sera dell’evento), location (sarà installato un palco di oltre 500 metri quadrati) e comunicazione. Massima attenzione sarà posta alla sicurezza con oltre 30 addetti privati, 3 autoambulanze e la presenza di forze dell’ordine.

“Uno degli obiettivi della nostra associazione è quello di consentire ai tanti giovani, e non solo, di non dover più andare fuori regione per seguire il concerto o lo spettacolo del proprio gruppo o artista preferito, ma offrire loro un'ampia selezione di eventi di carattere nazionale ed internazionale da organizzare in loco”. L'associazione “Festivart Basilicata” si propone infatti di rilanciare l'arte e la cultura in tutte le sue forme. “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere attraverso la musica, il teatro, il cinema e letteratura, importanti risultati in termini di incoming turistico, sfruttando la propensione all'accoglienza della nostra regione ed in particolare del capoluogo, Potenza. Riuscire, attraverso eventi e ospiti di rilievo nazionale e internazionale, a trasformare il singolo evento un’opportunità di crescita e di sviluppo per l’intero territorio cittadino e regionale”.

Per raggiungere il Palabasento è stato organizzato un servizio navette con partenza dai principali Comuni della provincia (per info maggiori info e prenotazioni 3348014694).

Apertura cancelli ore 18.30, start ore 21.00. Per tutte le info sull’evento è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/festivartbasilicata/.