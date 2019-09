Leonardo Sinisgalli incontra a Matera, il 19 settembre, la sua “Civiltà delle Macchine”, la storica rivista fondata nel 1953 che ha rappresentato, per molti anni, un ponte tra la cultura umanistica e quella scientifica.



È un incontro virtuale, ovviamente, organizzato dalle Fondazioni Leonardo-Civiltà delle Macchine e Leonardo Sinisgalli, con la collaborazione della Fondazione Matera- Basilicata 2019 e del Polo Museale della Basilicata.



L’evento nasce per celebrare un grande innovatore, che ha coniugato visione umanistica e visione tecnologico-industriale, nella sua Lucania e nell’anno che vede Matera capitale europea della cultura.



Leonardo Sinisgalli ci ha lasciato le sue poesie, le sue invenzioni pubblicitarie, i suoi scritti sulla matematica e la rivista che ha raccontato la storia della scienza e dell’umanesimo. L’intellettuale meridionale più cosmopolita, Sinisgalli, è tuttora il punto di riferimento della nuova edizione di “Civiltà delle Macchine”, una rivista che vuole parlare al mondo, a poeti e scienziati, a studiosi, a ragazze e ragazzi. Scriveva amaramente Sinisgalli “Ahimé, in queste nostre riviste c’è così poco posto per la tenerezza”. “Civiltà delle Macchine”, nata nel giugno scorso, cerca di colmare anche questa lacuna.



Nel secondo numero della rivista l’incontro con la scienza avviene attraverso le parole di Fabiola Gianotti, i saggi sull’agricoltura di precisione ma anche nel racconto della storia di Giulietta, l’eroina dolente e la vettura velocissima che stupì il mondo. Si parla di filosofia, di rapporto fra musica e scienza ma anche di calcio e volley che non possono più prescindere dagli algoritmi. Il multiforme genio di Sinisgalli ha trovato nuova vita in questa rivista che sa d’antico ma parla il linguaggio della modernità.



Nel corso dell’evento, che si terrà presso il Museo Ridola, alle ore 11.00, dopo i saluti del sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, si incontreranno Peppino Caldarola, direttore della rivista “Civiltà delle Macchine”, Lorenzo Fiori, direttore Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Marta Ragozzino, direttrice del Polo Museale della Basilicata, Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Mario Di Sanzo e Biagio Russo, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli.



I testi di Sinisgalli saranno letti dall’attrice Eva Immediato, mentre i brani musicali saranno a cura di Simone Spadino Pippa (violino) e Alessandro Bove (pianoforte).