L’Associazione Culturale Lucana – Firenze ha organizzato anche per il 2019 “La Settimana Lucana”, che per il quarto anno consecutivo è inclusa nel calendario degli eventi dell’estate della città del giglio.

La manifestazione, iniziata il 7 e che si concluderà sabato prossimo, vede sempre tra i principali promotori Nicola Armentano (nella foto con Francesco Filizzola), rotondese e consigliere comunale proprio di Firenze, famoso medico sportivo noto anche per essere stato al seguito del setterosa nella spedizione che aveva conquistato l’oro olimpico nella pallanuoto ad Atene nel 2004.

Anche quest’anno la presenza di Rotonda sarà molto forte, con l’esibizione (con Enzo Milieo) di Francesco Filizzola: frontman della band londinese “Colomboloco”, che canterà sabato prossimo ed a cui verrà consegnato anche un riconoscimento.

Con lui, saranno premiati anche: il magistrato Margherita Cassano; la cantante Donatella Alamprese, l’urologo Giuseppe Disabato, il nuotatore Domenico Acerenza, il General Manager Mediacom Joseph Appio, l’imprenditore Giuseppe Scavetta e il dentista Gianfranco Aiello.

Gli avvenimenti in programma sono stati distribuiti in luoghi simbolici di Firenze, quali: “Forte di Belvedere”, il “Museo degli Innocenti”, “La Loggia del Piazzale di Michelangelo” e l’Osteria del “Porcellino”.

La lucanità a Firenze è presente anche nello stesso sindaco Dario Nardella, intervenuto durante la serata inaugurale e anch’egli molto legato alla Basilicata poiché la madre è originaria di Potenza.

Gli ospiti provenienti dalla nostra Regione saranno tanti: del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Oggi, alla sala “Pac delle Murate”, sarà la volta dell’attore Erminio Truncellito ma non mancheranno musica (con un omaggio a Pino Mango), incontri, libri e dibattiti.

Alla giornata inaugurale ha partecipato anche il sindaco di Latronico Fausto De Maria con il sindaco di Policoro Enrico Mascia; e in quella conclusiva arriveranno anche gli assessori regionali alla Salute Rocco Leone e alle Attività Produttive Franco Cupparo, con il sindaco di San Severino Lucano e vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino Francesco Fiore.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it