Dal primo settembre sono 10 i nuovi dirigenti scolastici che prenderanno servizio nelle sedi della Basilicata rimaste vacanti per l’anno scolastico 2019/2020.

Assunti dal concorso nazionale, che il MIUR ha bandito nel 2017 e necessario per coprire le numerose sedi vacanti o in reggenza sul territorio nazionale. I neo dirigenti hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato questa mattina presso l’Ufficio Scolastico Regionale alla presenza della dott.ssa Claudia Datena e del Dirigente Tecnico Nicola Caputo.





I vincitori del Concorso Nazionale, che ha visto i candidati effettuare una prima



prova preselettiva, una prova scritta totalmente gestita in forma telematica e una prova orale distribuiti nelle 38 commissioni sul territorio nazionale, sono stati assegnati successivamente alle Regioni sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2019/2020.





Sono 1.984 vincitori assegnati per l’anno scolastico che sta per cominciare, su un totale di 2900. Gli idonei al concorso complessivamente sono 3420.





In Basilicata erano disponibili e autorizzate dal MEF dieci sedi scolastiche che sono state assegnate a 5 vincitori lucani e 5 provenienti dalla vicina Campania, utilmente collocati in graduatoria nazionale nelle prime 687 posizioni che hanno espresso come prima preferenza la Regione Basilicata.





Altri Dirigenti Scolastici lucani di nuova nomina, utilmente collocati ma in posizione successiva sono stati nominati nella seconda regione di preferenza dove prenderanno anch’essi servizio il primo settembre (Puglia, Calabria, Veneto, Liguria, Lombardia).





Questi i nuovi dirigenti in provincia di Matera:



ARMENTANO Prospero - FERRANDINA - Istituto Comprensivo "Francesco D'ONOFRIO"



CASAMASSIMA Livia - STIGLIANO - Istituto Comprensivo "Rocco MONTANO"



NOVELLI Daniela - GRASSANO - Istituto Comprensivo "Arcangelo ILVENTO"



POLICARO Caterina - MATERA - Istituto Comprensivo " Ex Scuola Media Francesco TORRACA"



SANTANDREA Lorenzo - TRICARICO - Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo LEVI"



TARTAGLIA Sabina - VALSINNI - Istituto Comprensivo "Isabella MORRA”





Questi i nuovi dirigenti in provincia di Potenza:



D'AMATO Francesco - SENISE Istituto Comprensivo "Nicola SOLE"



LATALARDO Clelia - LAURENZANA Istituto Comprensivo "Vittorio ALFIERI"



MARESCA Filomena - CORLETO PERTICARA Istituto Omnicomprensivo



SANTOSUOSSO Lucio - GENZANO DI LUCANIA Istituto Comprensivo