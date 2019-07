Il 29 e il 30 luglio a San Chirico Raparo l’Istituto Internazionale Jacques Maritain – istituto culturale che sin dalla sua fondazione nel 1974 si occupa di diritti umani, giustizia e pace – propone due giorni di riflessione sui temi del dialogo intraculturale e dell’accoglienza.



Istituto Internazionale Jacques Maritain per la scuola è un progetto avviato dall’Istituto di Roma ̶ con la Cattedra “Pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo” (inaugurata dal Presidente Mattarella a Matera nel 2017) ha istituito in Basilicata una sezione specialistica per gli studi sul Mediterraneo ̶ in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere. Il progetto intende coinvolgere gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri di Marsicovetere e i ragazzi ospitati dalla Fondazione Città della pace di Sant’Arcangelo in laboratori tesi a favorire l’inclusione nel rispetto della pluralità delle esistenze, delle culture, delle religioni e delle tradizioni.



Lunedì 29 alle 18 sarà presentato il volume del Prof. Gennaro Giuseppe Curcio, Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain di Roma e docente di Filosofia dei Diritti umani all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Etica del dialogo, Diritti umani, giustizia e pace per una società intraculturale (Il Mulino, Bologna, 2019). Nel suo ultimo lavoro, il Professore lucano cerca di tracciare le coordinate per costruire una società intraculturale in cui l’esister con l’altro sia strumento per l’inclusione sociale e il rispetto della dignità propria di ogni essere umano. L’invito del Prof. Curcio a collaborare nel costruire quel dialogo autentico capace di abbattere i muri e costruire i ponti dell’inclusione e dell’accoglienza è stato accolto dalla Prof.ssa Antonella Marinelli, responsabile del Progetto IIJM per la scuola, e da Villa RosaMaria (Via Pontini 12, 85030 San Chirico Raparo) che mette a disposizione i suoi spazi per avviare concretamente delle buone pratiche di dialogo intraculturale. I ragazzi, infatti, saranno coinvolti in workshop tematici. Nel Workshop di cucina lo chef stellato Giuseppe Misuriello aiuterà i ragazzi a realizzare un menù capace di mescolare i sapori e le tradizioni del Mediterraneo. L’artista e regista Silvio Giordano sosterrà i ragazzi a realizzare delle istallazioni artistiche che attraverso le forme, i suoni e i colori rappresenteranno la bellezza dalla pluralità e delle diversità.





Il desiderio di pace si nutre di azioni semplici, capaci di evidenziare e trasmettere la bellezza dell’umanità. Questo è il messaggio che intende trasmettere il progetto Istituto Internazionale Jacques Maritain per la scuola.