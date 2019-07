Sono aperte le iscrizioni al workshop gratuito “Lavoro Oggi: formarsi, orientarsi, crescere” organizzato nell’ambito del “Premio Mondi Lucani” edizione 2019 dall’Associazione Mondi Lucani in collaborazione con la Basilicata Cultural Society of Canada di Toronto, la Mutual Benefit Society San Rocco (N.J. USA) e in partenariato con la Fondazione IesLab.



Quest'anno il premio si rivolge a lucani nel mondo che si distinguono nell’ambito economico-finanziario. I Premiati per il 2019 sono: Arturo Petrozza, manager per la PepsiCo USA, Joe Appio, vice presidente MediaCom USA, Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo Milano, Chiara Pirrone, commercialista di Ernst&Young Milano e academic fellow presso l'Università Bocconi, Mario Santangelo, managing director di Moody's services Dubai, Antonio Grieco, executive sales director per JP Morgan Lussemburgo, Florence Di Taranto, executive sales director France&Europe della Saint James, Rocco A. Carriero, private wealth advisor presso l'Ameriprise financial service USA, Antonio Altomonte, head of suppliers payments all'American Express di Milano, Antonio Lafiosca startupper Bancadelcredito.it, Francesco Ciannella, commodity trade finance, FX Treasury Lugano.



Il workshop è dedicato a studenti, laureati, professionisti e imprenditori e sarà tenuto dagli insigniti del Premio Mondi Lucani nella giornata del 17 agosto 2019, nelle aule didattiche del primo piano dell’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso a partire dalle ore 9:30 fino alle 18:00 circa.



Per partecipare occorre iscriversi scaricando la scheda di adesione sul sito www.mondilucani.it, nella quale si trovano tutti i dettagli. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa.



Nella serata del 17 agosto a partire dalle 21:00 nell'abbazia benedettina di Montescaglioso, seguirà la cerimonia di premiazione accompagnata da un concerto che racconterà l'emigrazione lucana e i suoi personaggi più illustri attraverso la più bella musica del '900. Ingresso libero.



Per info: segreteria organizzativa mondilucani@gmail.com

contatti 366-2114019 oppure 328-8062852

www.mondilucani.it