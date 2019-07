Presentato ufficialmente il programma dell’Estate Grassanese 21/07/2019 Presentato ufficialmente il programma dell’Estate Grassanese dal Sindaco e dalla Giunta . IL cartello estivo 2019 ideato e condiviso dall’Amministrazione inizia il 27 luglio e terminerà il prossimo 24 agosto.

“ Un cartello estivo” ha spiegato Filippo Luberto a nome dell’Amministrazione “ che quest’anno presenta delle novità. Abbiamo intercettato due diverse forme di applicazione nell’offerta che si aggiungono a quelle che da due anni proponiamo come Amministrazione Comunale. Nello specifico alcuni eventi rientrano nel bando del Gal Start 2020 “Ultimo Miglio e vedrà la collaborazione della Proloco di Grassano, e due giornate saranno dedicate a Grassano Capitale per un Giorno in Cooproduzione con la Fondazione Matera 2019 Capitale per un giorno gestite nella parte organizzativa dall’associazione Crassanum. Una scelta diversificata per accontentare tutti i gusti dai più giovani fino ad una generazione più avanti negli anni passando dalla musica al teatro, dal cabaret a momenti culturali con la riscoperta delle nostre origini con lo spirito di rendere piacevole la permanenza a Grassano ai tanti turisti che ritornano in paese nel mese di agosto e, ai residenti di trascorrere alcune ore di spensieratezza nelle sere calde dell’estate. La giornata dell’emigrante istituita ufficialmente per noi Amministrazione rappresenta un momento importante di accoglienza e l’occasione di approfondire fatti e storie del passato che riguardano da vicino il nostro paese. Ma ci sono anche serate culinarie ad esempio l’ormai consolidata e tradizionale due giorni dedicata al “ Cinghiale” che vede impegnato in prima persona il Presidente del Consiglio. Riproponiamo edizioni importanti che hanno riscosso successo glia anni passati: la prima il “ IV Slalom città di Grassano e collina materana” e la “II Edizione Expo Eccellenze Lucane” che quest’anno si presenteranno con importanti novità. Abbiamo dato spazio a gruppi musicali locali e cercato nuove location in maniera tale da distribuire su diverse piazze dell’abitato le varie serate. La novità di quest’anno sarà anche una serata sul Belvedere Cinti è difatti la prima volta che si terrà un evento in questa location ormai fruibile dopo gli interventi si sistemazione dell’intero piazzale effettuato negli anni scorsi. L’invito dunque a visitatori e turisti di venire a Grassano e scoprire le bellezze non solo naturalistiche ed artistiche ma anche la storia e le tradizioni del nostro passato che bene si inserisce nel comprensorio della collina Materana”.



IL SINDACO

FILIPPO LUBERTO





PROGRAMMA 2019

27 luglio “Notte dopo gli esami” Villetta Comunale – dalle 22:00 alle 24:00



28 luglio A.S.D. BASILICATAMOTORSPORT “ IV Slalom città di Grassano e collina materana” –

Via Meridionale - dalle 16:00 alle 20:00



01 agosto Anna Rita del Piano Quintet – “ Not Only Italian Swing”

Piazza Purgatorio dalle 21:00 alle 24:00



02 agosto Vox Populi “Silence Party 2” Campo sportivo dalle 22:00 alle 3:00 del 03 agosto



03 agosto Negrodà - Piazza A. Ilvento – dalle 21:00 alle 24:00 –

07 agosto Associazione Donne in Campo” della CIA – Agricoltori Italiani Basilicata

“II Edizione Expo Eccellenze Lucane” Via Meridionale e Piazza della Libertà –

dalle 18:00 alle 24:00

07 agosto Dino Paradiso in “Ma io sono Lucano” Piazza della Libertà – dalle 21:00 alle 24:00



08-09 agosto “Sagra del Cinghiale” Via Brescia – dalle 21:00 alle 24:00

08 agosto Spettacolo Musicale “Il Quartetto c’era” – via Brescia dalle 21:00 alle 24:00





10 agosto “Aimar” Piazza A.Ilvento – dalle 21:00 alle 24:00



11 agosto Forme Associazione Culturale “Forme Fashion Green” - Piazza Purgatorio dalle 21:00 alle 24:00



12-13 agosto Matera 2019 - Capitale per un giorno : Grassano Radici e Percorsi “Grassano ieri, oggi

e domani…sulle orme del tempo”





14 agosto Spettacolo Musicale “Jascaredd “ – Belvedere Parallela Via Roma/Cinti –

dalle 21:00 alle 24:00 –

15 agosto “Rosaria Miele e Peppe Laurato” Piazza della Libertà dalle 21:00 alle 24:00



16 agosto “KRIKKA RAGGAE” - Piazza della Libertà – dalle 21:00 alle 24:00





17 agosto “Lucania Power” Piazza A.Ilvento – dalle 21:00 alle 24:00



18 agosto “Delux” Piazza Purgatorio – dalle 21:00 alle 24:00



24 agosto “Music 29” - Piazza A.Ilvento – dalle 21:00 alle 24:00





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 21/07/2019 - Riflessione sulla figura giudice Borrelli

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della morte del magistrato Francesco Saverio Borrelli, intende esprimere qualche riflessione su una figura così importante della giustizia italiana.

Durante gli anni Novanta, fu a capo d...-->continua 21/07/2019 - Presentato ufficialmente il programma dell’Estate Grassanese

Presentato ufficialmente il programma dell’Estate Grassanese dal Sindaco e dalla Giunta . IL cartello estivo 2019 ideato e condiviso dall’Amministrazione inizia il 27 luglio e terminerà il prossimo 24 agosto.

“ Un cartello estivo” ha spiegato Filippo L...-->continua 21/07/2019 - Disabilmentestate 2019. Il progetto di vacanza inclusiva

È giunta ormai al giro di boa la sesta edizione di Disabilmentestate, il progetto di vacanza inclusiva organizzato da Anffas Onlus Policoro, che dà la possibilità a persone con disabilità di godersi il sole e il mare delle spiagge della cittadina jonica, insie...-->continua 20/07/2019 - Lune di carta nel cielo di ANZI

La presentazione di tre libri dedicati alla Luna precederanno la serata osservativa di domenica 21 luglio all' Osservatorio-planetario di Anzi (Pz). Un modo per celebrare i cinquant'anni dall' impresa di Apollo 11.

L'appuntamento è per le ore 19.00 presso ...-->continua E NEWS