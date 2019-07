Nella mattinata del 18 giugno il Sindaco del Comune di Potenza Mario Guarente ha espresso la volontà di portare avanti, in continuità con quanto svolto dall’Amministrazione comunale negli anni precedenti, un lavoro di implementazione del sistema di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani sul quale la città di Potenza nel 2018 è riuscita a raggiungere la migliore performance con il suo 65% (miglior capoluogo di regione in Italia secondo i dati Ispra). Nello specifico il Sindaco Guarente ha dichiarato di voler dare il via ad una “tolleranza zero” contro il conferimento illecito di rifiuti, con la previsione di contravvenzioni e l’installazione di cento telecamere per il controllo del territorio.

Il Circolo Servizio Vigilanza Ambientale e il Circolo Ken Saro Wiwa della Legambiente prendono atto, con favore, della volontà dell’amministrazione di occuparsi con forza del contrasto al conferimento e allo smaltimento illecito dei rifiuti, all’interno del territorio del Comune capoluogo di Regione e auspicano che l’impegno della Giunta sia volto a portare risultati concreti, sia sotto il profilo della percentuale di RD che sotto quello della realizzazione dell’impianto regionale di trattamento della frazione organica, anche attraverso le interlocuzioni istituzionali necessarie con la Regione Basilicata. È inoltre necessario agire sulle zone rurali e delle contrade di Potenza che, come testimoniato dalle giornate di volontariato dedicate alla pulizia delle aree periferiche del Comune promosse dalla Legambiente, soffrono maggiormente dell’abbandono indiscriminato di rifiuti con la cittadinanza spesso costretta a fare i conti con situazioni di vero e proprio degrado.

In conclusione, i Circoli dell’organizzazione ambientalista richiedono al Primo Cittadino e all’Assessore all’Ambiente Alessandro Galella di adottare apposita Ordinanza, per la messa al bando del monouso all’interno del Comune di Potenza e dare così avvio all’applicazione sul territorio regionale della Direttiva UE, che dal 2021 vieta gli oggetti in plastica usa e getta (bicchieri, posate, piatti, cannucce) all’interno del territorio dell’Unione Europea. Sono già in commercio soluzioni compostabili e prive di materiali plastici in grado di rappresentare un’alternativa concreta all’usa e getta, inoltre questo provvedimento potrebbe rappresentare la possibilità per Potenza di guidare la transizione verso l’economia verde nel territorio lucano, dando l’esempio a tutte le Amministrazioni della Provincia e della Basilicata. Un primo passo per dare un segnale forte su questo tema può essere l’applicazione dell’ordinanza per il calendario di eventi “Estate in Città”, per il quale il Sindaco è già intervenuto in tema di pubblica sicurezza e divieto di somministrazione di superalcolici all’interno del Parco Fluviale del Basento; inoltre è auspicabile l’avvio di una programmazione che permetta alle mense scolastiche, già a partire dal prossimo Anno Scolastico 2019-2020, di abbandonare l’uso delle stoviglie monouso in favore di soluzioni ecocompatibili e compostabili.

La Legambiente è disponibile al confronto con l’Amministrazione, mettendo a disposizione le sue proposte e valutazioni per una Città Capoluogo in grado di rispondere ai grandi cambiamenti climatici, economici e sociali in atto su scala mondiale, che non possono vedere Potenza non fare la propria parte; per queste ragioni, partendo dal documento riepilogativo presentato a tutti i candidati Sindaco durante le scorse elezioni amministrative, l’organizzazione ambientalista è pronta a dare il proprio contributo al benessere della nostra comunità cittadina.