Si è chiusa l'edizione 2019 del Trofeo delle Regioni che ha visto la vittoria del Veneto in ambito femminile e della Puglia in quello maschile.

A Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano si sono date battaglia le 21 rappresentative d'Italia a contendersi la 36° edizione delle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni.

Per la Basilicata arriva un eccellente 9° posto con la selezione maschile, il risultato più alto dei lucani in ambito nazionale nell'ultimo decennio mentre per la selezione femminile arriva un 21° posto.

Grande soddisfazione da parte del presidente del Comitato Regionale Enzo Santomassimo: "Al termine di una stagione che ci ha visto soffrire per la scomparsa di persone a noi vicine e care mi piace pensare che il risultato positivo sia stato aiutato dallo sguardo benevolo di Sergio, Marisol, Aldo e Lorenzo. Mi corre l'obbligo morale e affettivo di ricordare in particolare Aldo Pietrafesa che ha contribuito non poco alla costruzione del gruppo della rappresentativa maschile per la quale è stato fino all'ultimo un punto di riferimento nella sua qualità di responsabile della qualificazione per allenatori ed atleti. Detto questo un plauso va ai ragazzi ed allo staff che sono stati semplicemente eccezionali e che ancora in queste ore stanno raccogliendo i complimenti di tanti addetti ai lavori. Assieme siamo stati bravi a costruire un percorso che ci porta quest'anno a raccogliere frutti che già nel recente passato avremmo potuto ottenere ma che a volte anche solo per incroci sfortunati con avversari particolarmente difficili non abbiamo ottenuto. Chiudiamo con la convinzione che lo stesso percorso sia avviato nel settore femminile e che i risultati che oggi sembrano essere esclusivamente negativi si trasformeranno in positivi nelle prossime stagioni".



TUTTE LE GARE DELLA SELEZIONE FEMMINILE

24/06/2019 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE - POOL B - Girone G

Abruzzo-Basilicata: 2-0 (25-12, 25-12)

Alto Adige-Basilicata: 2-0 (25-15, 25-18)

25/06/2019 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE - POOL B - Girone E1

Campania-Basilicata: 2-0 (25-14, 25-17)

Basilicata-Liguria: 0-2 (6-25, 17-25)

26/06/2019 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE - POOL B - Girone H2

Valle d'Aosta-Basilicata: 2-1 (20-25, 25-18, 15-3)

Basilicata-Puglia: 0-2 (14-25, 9-25)

27/06/2019 - FASE FINALE - POOL B - 19° - 21° POSTO - Girone H3

Basilicata-Molise: 0-2 (23-25, 23-25)

Sardegna-Basilicata: 2-1 (15-25, 25-23, 21-19)



CLASSIFICA FINALE KINDERIADI 2019 FEMMINILE



1. Veneto

2. Lazio

3. Lombardia

4. Emilia-Romagna

5. Piemonte

6. Friuli-Venezia Giulia

7. Abruzzo

8. Toscana

9. Marche

10. Sicilia

11. Umbria

12. Trentino

13. Calabria

14. Liguria

15. Puglia

16. Campania

17. Alto Adige

18. Valle d'Aosta

19. Sardegna

20. Molise

21. Basilicata



TUTTE LE GARE DELLA SELEZIONE MASCHILE

24/06/2019 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE - POOL B - Girone H

Abruzzo-Basilicata: 0-2 (16-25, 19-25)

Basilicata-Sardegna: 1-2 (25-22, 22-25, 12-15)

25/06/2019 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE - POOL A - Girone A1

Liguria -Basilicata: 2-0 (25-15, 25-8)

Basilicata-Lombardia: 0-2 (19-25, 25-27)

26/06/2019 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE - POOL A - Girone C2

Piemonte-Basilicata: 2-0 (25-20, 25-11)

Basilicata-Emilia-Romagna: 0-2 (17-25, 23-25)

27/06/2019 - SEMIFINALI - POOL A - 9° - 12° POSTO

Calabria-Basilicata: 0-2 (23-25, 16-25)

27/06/2019 - FASE FINALE - POOL A - FINALE 9° - 10° POSTO

Basilicata-Toscana: 2-1 (19-25, 25-22, 15-12)



CLASSIFICA FINALE KINDERIADI 2019 MASCHILE



1. Puglia

2. Veneto

3. Tentino

4. Emilia-Romagna

5. Liguria

6. Piemonte

7. Lombardia

8. Marche

9. Basilicata

10. Toscana

11. Sicilia

12. Calabria

13. Umbria

14. Campania

15. Lazio

16. Friuli-Venezia Giulia

17. Abruzzo

18. Alto Adige

19. Sardegna

20. Molise

21. Valle d'Aosta