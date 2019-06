In dirittura d’arrivo a Matera e a Metaponto il Meeting Nazionale dei Giovanissimi sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana: dal 20 al 23 giugno una vetrina nella vetrina che ogni anno mette in mostra le emozioni più belle con i futuri campioncini del pedale e che ha in Domenico Pozzovivo il testimonial di questa 33°edizione che si annuncia coinvolgente tra sport, storia e cultura sotto la regia organizzativa della Re-Cycling Bernalda e il coordinamento con la struttura tecnica nazionale giovanile FCI e la delegazione regionale FCI Basilicata.



Tra gare su strada, abilità e fuoristrada, al Meeting Nazionale dei Giovanissimi sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia Stradale: se da fuori appare come un classico autobus, malgrado la livrea esterna esclusiva e colorata, all’interno non ci sono i sedili ma una vera e propria aula multimediale. La funzione del Pullman Azzurro è quella di trasmettere messaggi di educazione stradale ai grandi e piccini per vivere la strada nel segno della sicurezza. La vocazione itinerante di questi mezzi consente di raggiungere luoghi e paesi lungo tutto lo stivale ed anche di presenziare nei grandi eventi ciclistici come il Giro d’Italia professionisti ed anche il Meeting giovanile avrà questa straordinaria opportunità per dare una corretta informazione ed alla sensibilizzazione dei giovani sui problemi della sicurezza stradale.



GIOVEDI’ 20 GIUGNO – METAPONTO/MATERA

• 10.00 - 13.00 - Verifica tessere – Metaponto Borgo c/o Palestra Comunale Via Cuma

• 14.00 - 17.00 - Verifica tessere – Metaponto Borgo c/o Palestra Comunale via Cuma

• 18.00 - 20.00 - Sfilata e Cerimonia di Apertura - Matera (ritrovo c/o Comune di Matera)

• 21.45 - 22.45 - Riunione tecnica – Nova Siri Lido c/o Villaggio Giardini d’Oriente



VENERDI’ 21 GIUGNO - METAPONTO

• 08.00 - Ritrovo gare – Metaponto Borgo

Prove di abilità (cat.G1-G2-G3 M/F) c/o Piazza Giovanni XXIII Qualificazioni gincana/sprint (cat.G4-G5-G6 M/F) c/o Via O. Flacco

Prove Fuoristrada (tutte le categorie) c/o Museo Archeologico Nazionale

• 08.30 - 13.30 - Prove abilità, Qualificazioni gincana/sprint e prove fuoristrada

• 16.00 - 18.00 - Finali primi sprint categorie G4-G5-G6 maschili e femminili

• 18.30 - 19.30 - Premiazioni della giornata c/o Piazza Giovanni XXIII



SABATO 22 GIUGNO - METAPONTO

• 08.00 - Ritrovo prove su strada – Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 08.30 - 13.30 - Prove su strada - Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 14.30 - Ritrovo prove su strada – Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 15.00 - 19.00 - Prove su strada e Premiazioni della giornata c/o Piazza Giovanni XXIII



DOMENICA 23 GIUGNO - METAPONTO

• 08.30 - 10.30 - Eventuali batterie su strada Metaponto Borgo Via O. Flacco

• 11.00 - 13.30 - Premiazioni (premio Franco Ballerini, prove su strada e classifica

finale di Società) Metaponto Borgo c/o Piazza Giovanni XXIII