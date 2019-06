Si va delineando sempre di più il fine settimana più atteso in Basilicata e da tutto il movimento ciclistico giovanile nazionale. Per la 33°edizione del Meeting (20-23 giugno), la Re-Cycling Bernalda, in stretto coordinamento con la struttura giovanile nazionale della Federciclismo e la delegazione regionale FCI Basilicata, sta lavorando alacremente senza lasciare nulla al caso con l’intento di offrire a tutti gli appassionati di ciclismo e al pubblico un evento degno del nome che porta con Matera insignita come Capitale Europea della Cultura e Metaponto culla della Magna Grecia.



Con il termine delle iscrizioni scaduto il 12 giugno, sono 928 gli atleti iscritti in rappresentanza di 135 società giovanili.



GIOVEDI’ 20 GIUGNO – METAPONTO/MATERA

• 10.00 - 13.00 - Verifica tessere – Metaponto Borgo c/o Palestra Comunale Via Cuma

• 14.00 - 17.00 - Verifica tessere – Metaponto Borgo c/o Palestra Comunale via Cuma

• 18.00 - 20.00 - Sfilata e Cerimonia di Apertura - Matera (ritrovo c/o Comune di Matera)

Saluto autorità – Matera in Piazza Vittorio Veneto

• 21.45 - 22.45 - Riunione tecnica – Nova Siri Lido c/o Villaggio Giardini d’Oriente



VENERDI’ 21 GIUGNO - METAPONTO

• 08.00 - Ritrovo gare – Metaponto Borgo

Prove di abilità (cat.G1-G2-G3 M/F) c/o Piazza Giovanni XXIII Qualificazioni gincana/sprint (cat.G4-G5-G6 M/F) c/o Via O. Flacco

Prove Fuoristrada (tutte le categorie) c/o Museo Archeologico Nazionale

• 08.30 - 13.30 - Prove abilità, Qualificazioni gincana/sprint e prove fuoristrada

• 16.00 - 18.00 - Finali primi sprint categorie G4-G5-G6 maschili e femminili

• 18.30 - 19.30 - Premiazioni della giornata c/o Piazza Giovanni XXIII



SABATO 22 GIUGNO - METAPONTO

• 08.00 - Ritrovo prove su strada – Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 08.30 - 13.30 - Prove su strada - Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 14.30 - Ritrovo prove su strada – Metaponto Borgo c/o Via O. Flacco

• 15.00 - 19.00 - Prove su strada e Premiazioni della giornata c/o Piazza Giovanni XXIII



DOMENICA 23 GIUGNO - METAPONTO

• 08.30 - 10.30 - Eventuali batterie su strada Metaponto Borgo Via O. Flacco

• 11.00 - 13.30 - Premiazioni (premio Franco Ballerini, prove su strada e classifica

finale di Società) Metaponto Borgo c/o Piazza Giovanni XXIII