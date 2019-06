Il successo della manifestazione, per l'edizione appena conclusasi, era auspicabile ma non prevedibile nei dati avuti a consuntivo visto il delicato momento che coincide con il classico "rompete le righe" e la chiusura delle attività di molte società sportive.

Il richiamo di un torneo arrivato ormai alla sua nona edizione è stato però troppo forte per rinunciare ad essere presenti e per questo vanno ringraziate senza ombra di dubbio tutte le società partecipanti coordinate da una macchina organizzativa che ha lavorato giorno e notte per buona riuscita dell'evento.

Archiviata la giornata inaugurale dedicata quasi interamente al Simposio e alla presentazione della due giorni di gare, la parola è passata finalmente al campo e dopo ben otto edizioni disputate su terreni di gioco in terra battura questa volta i ragazzi hanno potuto esprimere al meglio le loro potenzialità sul nuovissimo manto in erba sintetica del Nicola Vulcano, progetto voluto fortemente soprattutto dall'amministrazione comunale e realizzato in tempi brevissimi.

Le teste di serie dei due gironi, ossia Juve Stabia e Rappresentativa di Basilicata, hanno confermato le aspettative vincendo a punteggio pieno i rispettivi raggruppamenti ed offrendo una finale per il 1° e 2° posto di altissimo livello tecnico protrattasi fino ai tiri dagli undici metri che hanno premiato, alla fine delle ostilità, la selezione lucana. Gialloblù che, schierando solo ragazzi classe 2003, non hanno assolutamente demeritato mettendo in mostra un gioco lineare e gradevole; tra le individualità di spicco da segnalare le ottime prestazioni del centrale Bruno Lauro e del metronomo Antonio Caputo.

Lucani solidi dal punto di vista difensivo con il portiere Federico Siani a fare la differenza nella girandola dei rigori, parandone ben tre e segnando infine quello decisivo.

Conferma ancora una volta l'ottimo lavoro svolto con i giovani l'U.S. Castelluccio piazzatasi sul gradino più basso del podio dopo aver battuto per 3-1 lo Scanzano nella finale di consolazione ed aver avuto la meglio nel girone, con un perentorio 2-0, anche sull'Almas Roma.

I mister Sergio De Marco, Diego Ruggiero e Marco De Nicolo hanno ormai ben chiara la strada da intraprendere per non disperdere i talenti locali e della valle.

Nella "gara gold" che ha dato il via alle ostilità della domenica mattina arriva anche il primo successo in questa competizione ed in rimonta per la Frutteti di mister Massimiliano Mamini, alla prima partecipazione in assoluto.

Il grande successo della competizione può essere evidenziato anche sottolineando la buona presenza di pubblico equamente suddiviso fra addetti ai lavori, osservatori e allenatori di società professionistiche e semplici appassionati.

Premiazioni finali che hanno coinvolto, come promesso, anche il centravanti del Potenza Calcio Carlos Clay França che ha ricevuto il premio sportivo "Coppa Pollino".

Gradita presenza, nella giornata conclusiva, anche del presidente del Comitato Regionale di Basilicata Pietro Rinaldi e dell'assessore regionale Francesco Cupparo.

Entrambi si sono detti compiaciuti e soddisfatti dell'ottimo lavoro svolto dalla società U.S. Castelluccio ponendo ancora una volta l'accento sull'importanza delle strutture e del movimento giovanile in tutto il territorio per valorizzare al meglio i talenti e creare quello spirito di aggregazione che vada aldilà proprio dei confini regionali.

Per questo e per altri innumerevoli motivi l'appuntamento è rinnovato all'anno prossimo per un decennale ricco di novità con una comunità sicuramente in grado di sostenere ed ampliare l'offerta ricettiva strettamente legata alla competizione.

Si ringraziano, infine, Terna in qualità di main partner della manifestazione e tutti gli sponsor che hanno contribuito al buon esito dell'evento.