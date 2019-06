Per il secondo anno consecutivo torna la Randonnèe La Via dei Templari, un evento di grande rilevanza per la città di Melfi e per tutto il territorio del Vulture e dell’Alto Bradano.



La Randonnée "La Via dei Templari" è valida come tappa del circuito Rando Tour Magna Grecia ed ha carattere internazionale. È riconosciuta con il brevetto giallo ACP (Audax Club Parisienne) dall’ARI (Audax Randonnée Italia) e si colloca nell’ambito dei festeggiamenti della storia millenaria della fortificazione della città di Melfi al fine di rendere strutturali le attività di pratica sportiva e cicloturistica.



L’evento in programma domenica 16 giugno, che nella prima edizione ha visto la partecipazione di circa 200 atleti, ha come spirito quello di favorire l'aggregazione spontanea fra i ciclisti senza l'assillo del cronometro e incoraggiare accompagnatori, turisti e cittadinanza alla pratica sportiva del ciclismo anche attraverso visite guidate ecologiche alla scoperta delle bellezze dei nostri luoghi ricchi di storia, sapori, cultura, paesaggi e natura, monumenti e strutture millenarie (fontane, chiese rupestri, castelli, etc.).



I ciclisti-viaggiatori partiranno dal maestoso Castello Federiciano e, attraverseranno strade poco trafficate, nelle zone del Vulture Alto Bradano, tra le antiche vie battute dai cavalieri e le evidenze templari dell’area nord della Basilicata, luoghi che riservano dietro ogni "curva" piccole e grandi sorprese. Il territorio è così bello da scoprire per il verde della natura, un reticolo di strade con poco traffico, colline dolci, paesaggi e borghi pieni di fascino, boschi incontaminati, laghi e piste forestali in un contesto rurale tra campi e colline coltivati a vigneti e uliveti, dai sapori forti.



Il brevetto randonnée escursione ciclistica non è una gara ma trattasi di manifestazione sportiva educativa e senza fini di lucro nella quale tutti i partecipanti sono in libera escursione personale e partono singolarmente o in gruppo di max 10 ciclisti per completare i percorsi descritti ad una velocità media compresa tra i 15 e 30 km/h.



ISCRIZIONI



Ultimi 4 giorni per potersi iscrivere a tariffa agevolata di 15 euro, segui il link https://audaxitalia.com/index.php



In alternativa scaricare il modulo iscrizione su www.010bike.it o www.laviadeitemplari.it