Tolve: a causa del protrarsi dei lavori di collegamento delle nuove condotte idriche in contrada Sant’Antonio, il termine per la ripresa dell'erogazione previsto per le ore 18 di oggi è stato prorogato alle ore 21. Le zone interessate dalla sospensione sono: via Santa Maria, via Amalfi, via Capri, contrada Querce del Grillo, via Nazionale, via Salvo D’acquisto, via Udine, via Matera, via Bari, via Potenza, via Sandro Pertini, via De Gasperi, via Firenze, via Trento, via Cortina e piazza Aldo Moro, largo Duomo, via Castello, vico l° e vico ll° Castello, via Campana del Popolo, largo Sant’Elia e strade limitrofe.

Potenza: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in contrada Riofreddo, via Macchia San Luca e zone limitrofe. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione

Bernalda: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in località Marcuragno resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Spinoso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Mazzoccola e Ficarelle sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 16:00, salvo imprevisti.