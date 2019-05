NEWS BREVI

3/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 3 Maggio in Basilicata Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Sant'Anna, via Cristiano e via del Gelseto e zone limitrofe resterà sospesa sarà sospesa fino al termine dei lavori. 2/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 2 Maggio in Basilicata Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Buonarroti resterà sospesa fino ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Venosa: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, è in corso al sospensione dell'erogazione idrica nel rione Cappuccini e in via degli Zoccolanti. Il ripristino è previsto al termine dei lavori.

Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di domani salvo imprevisti, nelle seguenti zone: centro storico, via De Gasperi e strade limitrofe, via Nazionale Rapolla, contrada Pietre Nere e strada provinciale del Macarico.

Ginestra: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona Pip e nella zona alta dell'abitato resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 1/05/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel centro storico resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione, che sono già in corso EDITORIALE La pesante leggerezza dell'ipocrisia. Dedicato ai fatti di Manduria

di Giovanni Paolo Ferrari di Giovanni Paolo Ferrari Incubi riaffiorano alla memoria e con loro alcune delle molte vittime del bullismo e dell’omertà nei nostri paesini... Tra tutti due donne povere e anziane che non avevano mai fatto del male a nessuno: Lucia detta “a Vertel” a Nemoli e un’altra “povera crista” che viveva in Piazza Plebiscito a Sapri e della quale pur sforzandomi non ricordo il soprannome (il nome non l’ho mai saputo...). Unica colpa delle due poverette? Aver perso un po’ il senno durante la ...-->continua