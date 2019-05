L’Abruzzo batte nettamente la Basilicata e accede in semifinale. La compagine allenata dal tecnico Di Deo Iurisci si dimostra compagine di prim’ordine e ben attrezzata sia tecnicamente sia atleticamente e riesce ad avere la meglio sulla pur volenterosa Basilicata . La partita entra subito nel vivo. Dopo pochi secondi di gioco Cozzi impegna Antinarella che respinge la conclusione. Il pericolo non spaventa l’Abruzzo che si riversa nella metà campo lucana trovando la rete del vantaggio con Verzulli dopo 3′ 24″ di gioco. La replica della Basilicata non si fa attendere. Cozzi ci prova, subito dopo, ma il portiere Abruzzese riesce a deviare in angolo. La gara è vivace con le ragazze allenate da D’Urso che tentano di alzare il baricentro del gioco alla ricerca del pareggio. Sono, tuttavia, le abruzzesi a segnare il raddoppio con Vianale, al 13’45”, che di punta supera Farì S.. La Basilicata non ci sta. Dopo pochi secondi Do Amaral viene fermata in uscita da Antinarella che nulla può al 15′ 10″ su conclusione di Sileno. La palla del pareggio capita, poco dopo, sui piedi di Do Amaral, ma il suo esterno destro termina al lato. Non sbaglia, invece, Contestabile che al 19′ 26″ devia in rete da pochi passi. La Basilicata accusa il colpo e, a pochi secondi dalla sirena, subisce il 4-1 con Paolini brava a sfruttare una veloce ripartenza.



L’inizio della ripresa è ancora di marca abruzzese. Farì S. sventa in rapida successione ben quattro conclusioni dell’Abruzzo, ma nulla può al 4′ 39′ sul sinistro di Paolini che s’insacca alle sue spalle. Il coraggio non manca alle lucane che cercano di ridurre le distanze. E’ capitan Galante a suonare la carica. Prima con una conclusione parata da Antirinella, poi con un gran gol su calcio da fermo al 9’10”. La Basilicata potrebbe ridurre ulteriormente lo svantaggio, ma Cozzi, poco dopo, spreca una vantaggiosa ripartenza. L’Abruzzo ringrazia è al 14’03” Battini porta a sei le reti per la propria squadra. Vantaggio che s’incrementa ulteriormente, poco prima del suono della sirena, ad opera di Gerardi.



“Abbiamo fatto del nostro meglio per arginare una squadra molte forte come l’Abruzzo – afferma a fine gara il CT Francesco D’Urso-. Bisogna riconoscere che sono davvero una gran bella squadra che ha tutte le carte in regola per poter aggiudicarsi il torneo. Vorrei rivolgere un plauso e un ringraziamento a tutte le ragazze della nostra selezione per essersi battute al meglio nel corso della manifestazione. Arrivare per la seconda edizione consecutiva al secondo turno è per noi motivo d’orgoglio”.



ABRUZZO-BASILICATA 7-2



Reti:Verzulli (A)al 3′ 24″, Vianale (A) al 13’45”, Sileno (B) al 15’10”, Contestabile (A) al 19’26”, Paolini (A) al 19’46” p.t., Paolini (A) al 4′ 39″, Galante (B) al 9’10”, Battini (A) al 14′ 03″, Gerardi (A) al 19’00” s.t.



ABRUZZO: Antinarella, Battini,Contestabile, De Siena, Di Tolve, Ferretti, Gerardi, Natarelli, Paolini, Russo, Verzulli, Vianale. CT Di Deo Iurisci



BASILICATA: Frescura, Castrovilli, Cozzi, Do Amaral, Farì D., Galante, Morelli, Ferrando, Lauria, Sileno, Verbena, Farì S. CT D’Urso



ARBITRI: Maggio e Tomasulo. Cronometrista: Traficante