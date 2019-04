Manca una step fondamentale, ora bisogna trovare le energie e giocare questa gara. Appuntamento con gara due per la finale play off tra Lagonegro e Livorno mercoledì pomeriggio alle ore 18 presso la Bastia di Livorno. Dopo la netta affermazione per 3-0 , gli uomini di Falabella hanno ora un appuntamento importante con la storia e chiudere interra toscana la serie delle finali. “Ci aspetta una partita difficile lì- commenta Falabella alla vigilia del match- noi ancora possiamo crescere perché in ricezione abbiamo faticato in gara 1, però siamo stati molto bravi a risolvere la gara in alcuni momenti . Sono sicuro che in molte cose possiamo migliorare. Andiamo a Livorno per vincere, perché abbiamo la possibilità per farlo , stiamo bene e abbiamo le condizioni per poterlo fare. Ci giocheremo tutte le nostre carte già per chiuderla a Livorno, naturalmente si sa che le serie sono lunghe e che ci vuole calma e non bisogna avere fretta. Noi- continua il tecnico lagonegrese- in questo momento abbiamo un piccolo vantaggio con questa vittoria e dobbiamo gestirlo al meglio e con tranquillità. Adesso manca uno step fondamentale, le energie non mancheranno e i ragazzi non vedono l’ora di giocare”. Una giornata per rifiatare e martedì mattina gli uomini di Falabella sono partiti alla volta di Livorno dove giocheranno il giorno della festa dei lavoratori alle ore 18, quando il popolo intero biancorosso si connetterà con eleven sport per guardare la partita e tifare una squadra che quest’anno ancora una volta ha scritto la storia sportiva di tutta l’area sud della Basilicata.