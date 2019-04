Dopo la sconfitta di misura nel turno d’apertura i Giovanissimi della Basilicata cedono nettamente ai pari età abruzzesi al termine di una partita che nella ripresa ha visto i ragazzi di Lavecchia perdere il controllo del match. Dopo alcuni momenti di studio la partita inizia ad entrare nel vivo al 3’40’’ con un tiro di Di Cristofaro che chiama alla bella parata Lafiosca. La squadra abruzzese prova a premere sull’acceleratore e al 6’02’’ sugli sviluppi di una ripartenza Di Genova non trova il colpo vincente in scivolata. La replica della Basilicata non si fa attendere e al 6’30’’ si registra il bel tiro di Grippo ma G. Ricci para col corpo. I ragazzi di mister Scalera intensificano le attività e al 9’30’’ su punizione di Lucisano, Grippo appostato a centro area devia alto. Su azione successiva bel tiro di Lucisano ma G. Ricci è attento. Nel momento di maggiore pressione lucana arriva Ill gol all’11’08’’ il gol abruzzese: spostato sulla destra Di Carlo con un diagonale infila Lafiosca. Nella ripresa il risultato sempre comunque in bilico costringe le due squadre a non rischiare ma la Basilicata deve inseguire e si segnala al 7’00’’ con Grippo che ruba palla e si incunea fino in area di rigore ma la sua conclusione esce fuori. La pressione lucana al 7’33’’ è ispirata ancora da Grippo al tiro ma G. Ricci non si fa sorprendere. La squadra di mister Pavone però all’ 8’41’’ passa ancora: Musa ruba palla in area e trafigge Lafiosca e dopo un paio di minuti triplica con un tiro di Musa da fuori e gol. La squadra lucana si spegne e non reagisce così l’Abruzzo affonda colpi e con Trave fa poker che non diventa pokerissimo per il palo che dice no a Sito. Al 14’15’’ il tentativo estremo della Basilicata: bel tiro di Novellis, para G. Riccio, poi ci prova Pirpignani ma il portiere dice no. Su ribaltamento di fronte è Trave a infilare la porta lucana. La Basilicata chiude una partita in cui non è riuscita a trovare una reazione che potesse rimetterla in partita cedendo ben oltre i propri demeriti a una squadra più cinica.









A fine partita mister Scalera non può che esprimere l’amarezza per una partita persa nella ripresa: “Abbiamo tenuto bene il campo nella prima frazione e siamo stati sempre in partita fino al 2-0. Abbiamo fatto degli errori e siamo stati subito puniti da una squadra attenta. Noi non siamo stati bravi a concretizzare poi le rotazioni che ho fatto hanno incanalato il risultato su proporzioni che comunque non rendono merito al nostro impegno. Ora dobbiamo pensare a chiudere nel migliore dei modi con la Sicilia”.





ABRUZZO: G. Ricci, Sito, J. Ricci, Di Genova, Di Loreto, Di Cristofaro, Trave, Catalani, Di Carlo, Blasioli, Musa, Menna. All.: Pavone.



BASILICATA: Lafiosca, Lucisano, Capalbo, Leone, Cernicchiaro, Silletti, Grippo, Digeronimo, Pirpignani, Novellis, Facciuto, Guerriero. All.: Scalera.



Arbitro: Ordile di Moliterno.



Cronometrista: Ceraldi di Potenza



Reti: 11’08’’pt Di Carlo (A), 8’41’’st, 10’38’’st Musa (A), 11’24’’st, 14’33’st Trave (A)





GIRONE D Giovanissimi 2^ giornata

ABRUZZO 6

UMBRIA 6

SICILIA 0

BASILICATA 0