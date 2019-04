Nella tensostruttura di Tito, la rappresentativa dei giovanissimi della Basilicata non riesce a superare lo scoglio chiamato Umbria. Di fatto, la squadra allenata da Michele Scalera perde 5 a 6.

La Basilicata, peró, passa in vantaggio con Pirpignani al 2. minuto di gioco. La gioia del gol durerá poco, perché Alunno porta il risultato in paritá. Pochi minuti dopo, l´Umbria trova il gol del vantaggio nuovamente con Alunno (8´) che sigla la sua doppietta personale. I giovanissimi della Basilicata sembrano di aver subito il colpo. Quest´ultimo si conferma con il terzo (Seghetta al 10´) e quarto (Fiorucci al 12´) gol successivo della rappresentativa umbra.

I tifosi presenti nel palazzetto incitano i loro giocatori a non mollare. Nel secondo tempo arriva la reazione della compagine dei giovanissimi della Basilicata con Grippo (3´ st) e Lucisano (6´ st).

Dopo il terzo gol della Basilicata la partita s´infiamma e acquisisce un ritmo elevato. Pochi secondi dopo arriva, peró, il quinto gol del Umbria con Fiorucci (6´ st) che anche lui quest´oggi segna una doppietta. Tre minuti dopo arriva la tripletta di Alunno. La Basilicata crea tante occasioni, ma queste rimangono solo tali. Grippo (11´ st) segna il quarto gol per la Basilicata, anche per lui doppietta, e poco dopo c´è il gol che accorcia le distanze per la rappresentativa Basilicata. Il marcatore è Novellis (14´). Il tempo si rivela nemico per la squadra della Basilicata, perché dopo il 5 a 6 non c´è piú tempo per un possibile pareggio.

Alla fine la partita finisce 5 a 6 per la rappresentativa dell´Umbria in una partita a ritmi alti e nel finale anche emozionante per via delle occasioni create dalla squadra di casa. L´Umbria di Federico Mariotti, è stata brava a sfruttare le disattenzioni della rappresentativa lucana e di portarsi i primi tre punti di questo girone E.

La Basilicata ha l´opportunitá di riportarsi in carreggiata giá domani con la sfida contro l´Abbruzzo che oggi ha vinto 3 a 1 contro la Sicilia. Dall´altra parte, l´Umbria puó guadagnare altri tre punti contro la Sicilia.



Ferdinando Cuccaro