NEWS BREVI

16/04/2019 - Sospensione idrica 16 aprile 2019 Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Marconi, via Kennedy e via San Ferdinando sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori.

Sant'Arcangelo: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in piazza De Gasperi, via De Gasperi,via Togliatti e via don Sturzo sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domani, salvo imprevisti.

Venosa: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Campania resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.



15/04/2019 - Solidarietà al collega Maurizio Bolognetti L'associazione della Stampa della Basilicata esprime tutta la sua solidarietà al collega Maurizio Bolognetti che da tempo sta portando avanti una battaglia per la difesa della democrazia.

La sua decisione di proseguire a oltranza lo sciopero della fame è un ulteriore segnale di coraggio e di determinazione volto a evitare la chiusura di Radio Radicale da parte del Governo Nazionale.

Va scongiurato il taglio di fondi a questa Emittente così come ad altre Testate. Spegnere una radio è abbassare il volume della democrazia così come far chiudere un giornale è impoverire il diritto dei cittadini ad essere informati.



15/04/2019 - Sospensione idrica a Picerno Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via San Nicola, via Cavour e piazza Forlenza resterà sospesa fi no alle ore 17:00 di domani, salvo imprevisti.