Due sconfitte e 2 pareggi per le rappresentative di Basilicata nella seconda giornata del torneo delle regioni in programma nel Lazio.

La juniores pareggia a reti inviolate contro il Trento e rimane prima in classifica da sola al comando in virtù della sconfitta della Toscana per 1 a 0 contro l'Umbria. I lucani adesso hanno una grande opportunità di passare il turno, visto che nell'ultima devono giocare contro la Toscana. Ricordiamo che si qualificano le prime di ogni girone e le migliori 3 seconde.

Brutta sconfitta per gli allievi che lasciano tutte le speranze di qualificazione sotto i colpi del trento che vince per 3 reti a 0.

Pareggio per 0 a 0 per i giovanissimi che ottengono il primo punto nel girone anche se la Toscana ha già preso il pass per i quarti di finale.

Sconfitta per 4 reti a 0 per la rappresentativa femminile.





