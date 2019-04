Parte bene l'avventura per la rappresentativa juniores lucana al Torneo delle regioni, la kermesse

giovanile che quest'anno si gioca nel Lazio. Nel girone B la Basilicata regola l’Umbria con un gol per tempo, al 29’pt Bojang e al 37’st Minutiello. Nello stesso girone la Toscana sbaglia un rigore con Diawarà ma al 39’ imprime il marchio vincente con Mazzoni ai danni del CPA Trento.

In classifica Basilicata e Toscana sono prime con 3 punti, seguono Trento e Umbria a 0.

Bene la Juniores, male tutte le altre categorie: infatti partendo dagli allievi, sconfitta di misura con i pari età dell'Umbria. A decidere il match è il gol di Celi, siglato al 59’ direttamente su calcio di punizione.

Nella categoria dei più piccoli, i giovanissimi, sconfitta di misura per la Basilicata che perde 2 a 1 sempre con l'Umbria. Gol decisivo in pieno recupero di Filippo Marietti.

Perdono anche le ragazze del calcio a 11 per 3 reti a 1 sempre con l'Umbria. Rastelli apre le marcature al 23’ per l'Umbria. La selezione lucana pareggia al 50’ con Gallo. Al 71’, su calcio di rigore, l’Umbria torna avanti con Federiconi. Ancora Rastelli, in pieno recupero, chiude il conto.



