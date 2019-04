La gara organizzata dal Bici Club Ostuni si è svolta domenica 7 aprile nella splendida cornice della “città bianca” di Ostuni (BR), proprio sulle strade del mondiale su strada del 1976 dove il Belga Maertens battè allo sprint Francesco Moser. Per la cronaca la quindicesima edizione della prestigiosissima Gran Fondo è stata vinta da Michele Laddomada della Bike Mania di Grottaglie (ex Professionista), che ha percorso i 132 Km di gara in 3h 43’ 52” con 10” di vantaggio sulla coppia Michele Martino della Sirino Bike di Potenza e Marco Larossa del Team Cesaro Caserta. Quasi 600 i partecipanti, fra questi Giuseppe Mastronardi di Marconia e Antonello Damato di Policoro, rispettivamente secondo e terzo di categoria e (14° e 15° assoluti), due ragazzi che non hanno mai perso la passione per le due ruote, non hanno mai smesso di pedalare divertendosi sin da piccoli dalle categorie giovanissimi entrambi nella Bici Sport di Marconia, poi Giuseppe Mastronardi ha militato in passato in squadre Under 23 in Toscana da esordiente e allievo è stato Campione Regionale di Basilicata. I due lucani hanno disputato tutto sommato una buona prova visto che è una delle prime di inizio stagione.