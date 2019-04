Altra bella partita del Viggianello, che impatta in pieno recupero per 2 a 2 sul campo del Castelsaraceno: squadra più in alto in classifica rispetto agli uomini di Corraro. Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento a dieci anni dal terremoto dell’Abruzzo.

Il primo tentativo degno di nota capita a Rizzi che calcia dalla distanza, con la sfera che sorvola di poco la traversa. I padroni di casa ci riprovano con De Stefano, che impegna Cerbino che si rifugia in angolo. Alla mezz’ora gol annullato a Laino per un fallo dello stesso attaccante gialloverde ravvisato dal direttore di gara, che ha fatto arrabbiare gli ospiti. Ma sul finire del primo tempo, dopo un paio di conclusioni di Gioia e Papa che sfiorano il montante, Mainieri porta in vantaggio i suoi approfittando di un errato appoggio di De Stefano al proprio portiere.

Al 5’ della ripresa grande occasione per Laino che, dopo aver saltato due difensori, calcia in bocca a Sarubbi. Al 7’ i padroni di casa pareggiano: Cerbino respinge su Federico Lardo, che riprende la ribattuta e insacca. Alla mezz’ora, il Castelsaraceno mette anche la freccia con un bel tiro a fil di palo ancora di Federico Lardo. Ma i pollinei non si arrendono e in pieno recupero Rossino impatta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Mainieri; e poco dopo Laino prova di destro a giro dal limite e va vicino al gol del 2 a 3.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it



Castelsaraceno – Viggianello 2 – 2



Castelsaraceno: Sarubbi; De Mare, Lofiego, De Stefano, U.Lardo, Fulco, Eg. Cirigliano, Carlucci, Rizzi, Fr. Lardo, Fe. Lardo. A disp.: Lagrutta, R. Cirigliano, Cappuccio, A. Cirgliano, A. Cirigliano, Cascini, Fittipaldi. All.: Iacovino



Viggianello: Cerbino; Laino, Papa, Cavaliere, Di Paola, Mainieri, Inglese, Senise, Rossino, G. Tedesco, Gioia. A disp.: Oliveto, Carlucci, S. Tedesco. All.: Corraro



Arbitro: Pettinato di Moliterno

Reti: 44’pt Mainieri (V); 7’st e 29’st Fe. Lardo (C), 46’st Rossino (V)