Orsola D'Onofrio continua a stupire ai campionati italiani Juniores di kata femminile.

Dopo il titolo di ieri nella categoria Cadette ,Orsola nella categoria superiore Juniores disputa la finalissima conquistando l'argento.Nella seconda giornata ancora sei incontri di cui 4 vinti per 5 bandierine a 0 rispettivamente contro Crocifisso Marzia della Sicilia, Tagliafierro Chiara della polizia di stato di Roma, Fusco Noemi della Campania.Poi batte la campionessa d'Europa, Galassi Matilde di Riccione per 5.0 e vince per 4 bandierine ad 1 contro l'atleta Sartoris Giulia della Lombardia. In finale cede il passo per 4 bandierine a 1 contro la vice campionessa d'Europa Sara Soldano che si aggiudica il titolo.





L Ass Cam D Onofrio conquista il terzo posto come classifica per società . Ad Orsola D Onofrio è stato riconosciuto anche il prestigioso Premio “Fondazione Matteo Pellicone” come Atleta più giovane andata a Podio nella categoria Juniores.