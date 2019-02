NEWS BREVI

23/02/2019 - Rinviato causa neve il concerto di stasera a Potenza di Rocco Mentissi Si comunica che, a causa delle condizioni meteo critiche previste per questa sera sulla città di Potenza, il concerto di Rocco Mentissi "Pais Live", in programma oggi alle ore 20.30 presso il Teatro "F. Stabile", è rinviato a data da destinarsi. Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni sulla nuova data. I biglietti già acquistati restano validi o potranno essere rimborsati contattando l’organizzazione. 23/02/2019 - Sospensione erogazione idrica 23 febbraio 2019 Policoro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica Via D'Azeglio dal civvico 30 al 52 resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 22/02/2019 - Maltempo: domani a Potenza scuole chiuse "A seguito di previsioni meteo secondo le quali sono previste precipitazioni nevose, temperature rigide e venti di burrasca", domani, a Potenza, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado chiuse, asili nido compresi. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo lucano, Dario De Luca.