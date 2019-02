Pasquale Larocca, il lucano (di Terranova di Pollino) che ha vinto anche quest’anno la Sila 3Vette, si trova ad Anchorage, Alaska, e si sta preparando alla gara che comincerà il 18 febbraio. Pasquale avrà 5 giorni di tempo per completare il percorso di 200 Miglia (300 km) in autosufficienza trainando una slitta. Si tratta di una classica che si ispira alla storia di Balto il cane diventato famoso in Alaska per la staffetta che compì assieme ad altre mute di cani per portare un vaccino in una città in quel periodo isolata in Alaska a causa delle condizioni atmosferiche, salvando centinaia di bambini affetti da difterite. La Rocca, dopo aver vinto in Finlandia Rovaniemi 150, dovrà misurarsi con un percorso ancora più impegnativo per via delle condizioni atmosferiche del territorio inospitale all'uomo dell'Alaska. Il premio Alaska vinto nella scorsa edizione della Sila 3 vette è patrocinato dall'Associazione tmc 360 sport, dalla sila3vette e dalla Regione Calabria. Larocca sarà il primo del sud Italia a partecipare a questa manifestazione.

Lasiritide.it è in contatto con Pasquale , che ci ha inviato questo video: