NEWS BREVI

6/02/2019 - La Giornata di raccolta del farmaco Sabato 9 febbraio torna in tutta Italia la XIX edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco (GEF). In 104 Province, nelle 4.500 farmacie che aderiscono all'iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all'assistenza di circa 20.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.Ansa 6/02/2019 - I laghi di Monticchio "Luoghi del cuore" I laghi di Monticchio sono al sesto posto della classifica nazionale della nona edizione dei "Luoghi del cuore" del Fondo ambiente italiano (Fai) e di Intesa San Paolo, composta con i voti di oltre 2,2 milioni di italiani.

I laghi di origine vulcanica situati in provincia di Potenza hanno ottenuto quasi 32 mila voti. Nella classifica compaiono anche il sentiero delle ripe di Muro Lucano e la pineta di Lanera, a Matera.Ansa 6/02/2019 - Dal Viminale in arrivo 83mila euro Sono in arrivo circa 83mila euro per la videosorveglianza per la provincia di Potenza. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno, specificando che "si tratta dei fondi dell'ultimo bando" e che gli 83 mila euro riguardano il Comune di Campomaggiore. "È solo un primo passo, perché - è scritto nel comunicato del Viminale - il Governo ha già stanziato altri 90 milioni previsti dal decreto Sicurezza. Uno sforzo finanziario aggiuntivo che intende aumentare il numero di Comuni coinvolti in tutta Italia: l'obiettivo è migliorare il controllo del territorio, con una particolare attenzione ai centri più piccoli".Ansa