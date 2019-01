Dopo la prematura scomparsa nello scorso mese di agosto di Pasquale Polese, all’inizio di dicembre Michele Saracino è stato eletto presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Basilicata. La nuova Giunta si è appena insediata ed è composta da Rocco Conte (FSSI), Francesco Dante (FIB), Gerardo Zandolino (FISPES); Rocco Lotito (FINP); e, come atleta e tecnico, rispettivamente Giuseppe Di Mare e Fabio Fonte, entrambi rotondesi e appartenenti alla FIPAV Sitting Volley.

Giuseppe Di Mare è stato designato all’unanimità quale vicepresidente vicario: un incarico di grande prestigio e rilevanza. “Per me è davvero un onore – ci dice lo stesso giocatore della Nazionale italiana di Sitting e del Rotonda Volley – spero di riuscire a rendere partecipi sempre più disabili, affinché trovino nello sport quello che vi ho trovato io”. Giuseppe Di Mare ha subito un grave incidente sul lavoro che gli è costato carissimo a livello fisico e personale. “Accanto alla mia famiglia, lo sport ha significato davvero tanto per la mia vita. Raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissato sarebbe davvero la più grande vittoria perché lo sport è fondamentale per reinserirsi. So cosa provano quelli che nascono con menomazioni o subiscono incidenti come me, ma l’attività sportiva permette di tornare ad essere importanti per qualcosa e soprattutto ti consente di sentirti utile”.

Dell’organo esecutivo farà parte anche Fabio Fonte, allenatore in seconda della Nazionale italiana di Sitting e tecnico del Rotonda Volley. “Credo che la scelta sia caduta su di me in quanto tecnico da 5 anni. Sono davvero molto felice per la responsabilità che mi è stata assegnata – ha commentato Fonte, che fungerà da punto di riferimento per gli allenatori di tutte le discipline – sarò il referente di tutti i tecnici degli sport paralimpici in seno al Cip. Sono pronto a farmi da portavoce con la Giunta delle idee, delle proposte ed anche delle criticità che dovessero essere sottoposte alla mia attenzione”.

Nel corso della prima riunione della Giunta sono stati nominati i due delegati provinciali: per Potenza sarà Vito D’Angelo; mentre per Matera l’incarico verrà ricoperto da Gabriella Savino. Inoltre, durante la discussione sul programma per il 2019, è emerso l’intento di provare a coinvolgere quante più federazioni possibile, insieme all’idea di un tour negli istituti scolastici lucani che toccherà l’intero territorio regionale.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it