NEWS BREVI

4/01/2019 - Rotonda,rinviato il Memorial "Francesco Conte" A causa delle cattive condizioni meteo che non consentono alle squadre di raggiungere la sede degli incontri, il II Memorial "Francesco Conte" viene rinviato a data da destinarsi. 4/01/2019 - Rinviata causa neve la proiezione del docu-film di Giuseppe Russo, “Sotto Pelle” La proiezione del docu-film “SOTTO PELLE”, realizzato dal regista potentino Giuseppe Russo in programma per questa sera al cinema “Due Torri” di Potenza, è stata RINVIATA CAUSA NEVE a martedì 8 gennaio 2019, alle ore 20.00, sempre al cinema “Due Torri”. 4/01/2019 - Sospensioni idriche 4 gennaio 2018 Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti zone: via Turi, via Metaponto, via Sibari, via Pandora, via Eraclea, via Magna Grecia, rione San Francesco.

Castelmezzano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa in via Marconi dalle ore 09:30 circa di oggi fino al termine dei lavori

Palazzo San Gervasio: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica oggi resterà sospesa in contrada Fontetusio fino al termine dei lavori.

Anzi: a causa di un guasto improvviso, oggi l'erogazione idrica resterà sospesa in via La Cava e via Umberto fino al termine dei lavori di riparazione.

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa in via Appia 87 e zone limitrofe dalle ore 12:00 alle ore 14:00 circa di oggi, salvo imprevisti EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua