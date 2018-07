Sono aperte le iscrizioni alla StraMarconia 2018, organizzata dall'associazione culturale Arci Emanuele 11e72 e patrocinata da Comune di Pisticci, Coni e Fidal: l'obiettivo è di superare il traguardo dei mille partecipanti raggiunto lo scorso anno.

L'XI edizione della stracittadina, dedicata al ricordo del giovane Emanuele Angelone stroncato nel 2007 da un tumore, si svolgerà domenica 12 agosto e vedrà il ritorno di Leonardo Cenci, primo italiano a partecipare alla maratona di New York con un cancro in atto che, dopo aver partecipato alla X StraMarconia, quest'anno correrà nuovamente nella frazione pisticcese insieme a tutti i partecipanti e a Mauro Casciari, ex Iena e conduttore di Radio 2, nonché Presidente onorario di Avanti Tutta Onlus, associazione ideata e fondata da Cenci.



Per la gara non competitiva, aperta a tutti, sarà allestito uno stand in Piazza Elettra, ma è anche possibile procedere compilando il form di pre-iscrizione presente sul sito www.stramarconia.it. I professionisti, entro le ore 11:00 dell'11 agosto, potranno iscriversi alla gara podistica su strada organizzata in collaborazione con la ASD Lucani Free Runners, con l'approvazione del Comitato Regionale Fidal-Basilicata. Per i tesserati Fidal, le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale http://tessonline.fidal.it/login.php. Entro gli stessi termini, gli atleti associati ad altre federazioni sportive o Enti di Promozione Sportiva (EPS) e quelli in possesso della Run Card dovranno inviare richiesta di iscrizione alla email mt564@fidal.it.



“La StraMarconia è una gara podistica unica ed emozionante – spiegano gli organizzatori – fatta di divertimento e aggregazione. E’ un evento aperto a tutti che veicola la cultura del viver sano nel rispetto dell'ambiente.”



La sana competizione che caratterizza la gara permette a tutti di partecipare, professionisti e non solo. Anziani, adulti, ragazzi, bambini, disabili, turisti e stranieri, anche senza un particolare allenamento alle spalle, potranno correre spinti esclusivamente da un genuino agonismo.

Il percorso di gara, interamente pianeggiante, è visionabile sul sito dell'associazione dove è anche possibile consultare il regolamento completo. I runner professionisti correranno per 10 km in 3 giri, mentre gli adulti che si iscriveranno alla sezione non competitiva potranno scegliere tra Soft Run (3,5 km – 1 giro), Run is Fun (7 km – 2 giri) e Run is a Passion (10,5 km – 3 giri). I ragazzi fino a 12 anni potranno gareggiare nella “Junior Run” (0,6 Km).



Anche quest'anno verranno assegnati il Premio Cultura sostenibile e il Trofeo Avis; quest'ultimo andrà, per entrambe le tipologie di gara, ai primi classificati fra coloro che, all’atto dell'iscrizione, avranno dichiarato di essere donatori di sangue. Confermati, inoltre, i “Color Point”, polveri colorate, composte al 100% da pigmenti naturali, su base di farina di mais, che animeranno la corsa. Tra le novità, invece, la trasmissione dell'evento in diretta radio sulle frequenze della testata locale Radio Laser, che potrà essere seguita dai partecipanti attraverso un'app gratuita.



Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede dell’associazione, in Piazza Elettra a Marconia, sulla pagina Facebook “StraMarconia” e contattando gli organizzatori all'email stramarconia@emanuele11e72.it e ai numeri 338.9361893, 338.9809163 e 393.2958894.