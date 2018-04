NEWS BREVI

5/04/2018 - Linea Gotica: rinvio concerto per lutto cittadino Ferrandina Per rispetto nei confronti del dolore delle famiglie, degli amici e dei conoscenti di Luigi, Felice e Rosa, aderendo al lutto cittadino che ha sconvolto la nostra comunità a seguito del terribile incidente sulla S.S. Basentana, comunichiamo che il concerto di Gigante è RINVIATO. Presto comunicheremo la nuova data.

Ringraziamo la band che ha subito aderito alla nostra richiesta ma non ce la sentivamo di festeggiare in musica questo weekend.

A volte bisogna fermarsi. 5/04/2018 - Comunicazione sospensione idrica oggi 5 Aprile in Basilicata Rivello: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Rotale sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 18:15 di oggi, salvo imprevisti.

Marsico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Pergola e Masseria Sassano sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti.

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via Luthuli resterà sospesa fino alle ore 11:30 di oggi salvo imprevisti.

Picerno: a causa di un guasto l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di domani mattina alle ore 19:30 salvo imprevisti, nelle seguenti frazioni : Strada Picerno Baragiano, Contrada Palazzo, Strada Mandranaro e Strada Pantano - Baragiano.

4/04/2018 - Unibas: 5 aprile a Potenza conferenza stampa su accordo con Bcc Basilicata Giovedì 5 aprile a Potenza – nella sala degli Atti accademici (rione Francioso, ore 10.30) – si svolgerà una conferenza stampa per illustrare l'accordo di collaborazione tra l'Università della Basilicata e la Bcc Basilicata per il sostegno agli eventi istituzionali di promozione rivolti agli studenti per sviluppare, promuovere e sostenere le attività culturali e sociali. Alla conferenza stampa parteciperanno la Rettrice, Aurelia Sole, e il Presidente della Bcc Basilicata, avvocato Teresa Fiordelisi.

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua