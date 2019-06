Dopo aver visto sfumare per un solo punto il sogno europeo nella finalissima dello stadio Europa, i Giants Bolzano sono pronti per tornare in campo più motivati che mai. All’orizzonte per la truppa di coach Argeo Tisma rimane infatti il principale obiettivo stagionale, la conquista del titolo italiano. Una missione complessa ma non impossibile per i vice campioni nazionali, che nella semifinale playoff di domenica pomeriggio (kickoff ore 15) ospiteranno sempre in via Resia gli ostici Guelfi Firenze. In palio un posto per l’Italian Bowl 2019, in programma il prossimo 6 luglio a Sesto San Giovanni contro la vincente dell’altra semifinale, che vede opposti i Seamen Milano campioni in carica ed i Ducks Lazio. Prima di pensare alla gara che vale una stagione tuttavia, è più che doveroso concentrarsi sull’imminente semifinale e su un avversario di grande, grandissimo valore. Terzi al termine della regular season, i Guelfi hanno dimostrato a più riprese le proprie potenzialità nel corso di questa annata ed anche nei quarti di finale, dove hanno sconfitto con un perentorio 31-14 i Giaguari Torino. I Giants arrivano invece da tre sconfitte consecutive (due delle quali ininfluenti) e vogliono assolutamente tornare quelli delle otto vittorie di fila di inizio anno nel momento decisivo del campionato. L’unico precedente del 2019, andato in scena sempre allo stadio Europa, ha peraltro lasciato in eredità una delle partite più spettacolari della stagione, rimasta in bilico sino all’ultimo secondo e vinta dai Giants 36 a 32 dopo un continuo cambio di leadership nel punteggio. Logico, di conseguenza, attendersi una partita altrettanto combattuta e dagli elevati contenuti tecnici, nella quale per i gladiatori rossoblù l’imperativo sarà in particolare bloccare il pericolo pubblico numero uno chiamato Silas Nacita. Già grande protagonista nel match di regular season, il poliedrico runningback di Firenze si troverà tuttavia di fronte un giocatore che conosce bene, in quanto suo ex compagno di squadra. Stiamo parlando del nuovo CB rossoblù John Tidwell Johnson, esperto giocatore dal doppio passaporto germanico-americano giunto a Bolzano da un paio di settimane or sono per sostituire la safety Joshua Cox e pronto all’esordio proprio nell’attesissima sfida. Classe ’93, John è originario di Aurora in Colorado ed ha portato a termine gli studi nella University of Sioux Falls (USF), dove ha conseguito per ben tre volte di fila il titolo di Acamedic All-NSIC player. Nel 2016 è stato inoltre draftato dai Denver Broncos, venendo rilasciato solamente all'ultima scrematura. Successivamente ha giocato nei Frankfurt Universe per due stagioni, condividendo la prima con la stella dei Guelfi. Supersfida Tidwell-Nacita a parte, i due team si affideranno entrambi a degli attacchi capaci di colpire in diversi modi e a due difese davvero molto solide. In palio c’è del resto la finalissima ed entrambe le corazzate cercheranno di spingersi oltre i propri limiti per conquistarla.



Nella foto: Argeo Tisma ed i Giants Bolzano sono pronti per la semifinale playoff – Foto Valentina Gallina.