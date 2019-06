NEWS BREVI

14/06/2019 - Angelo Oliveto nuovo presidente dell'Assostampa Angelo Oliveto è il nuovo presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata.

L’elezione di Oliveto è avvenuta a maggioranza nel corso della riunione di insediamento del nuovo consiglio direttivo eletto il 1 giugno scorso.

Il consiglio, inoltre, ha eletto vicepresidente Nicoletta Altomonte, segretario Renato Cantore, amministratore Giuseppe Cutro.

Completano il direttivo Margherita Agata, Alessandro Boccia, Pierantonio Lutrelli e Leandro Domenico Verde. 14/06/2019 - Sospensinone idrica Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile nelle contrade Terzo di Capo e Piani e nelle contrade limitrofe sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 20:00 di domani, salvo imprevisti.

Tricarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Corona, Piani Sottani e Monteleone resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Montalbano Jonico: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica nella zona compresa tra la parte bassa di via dei Caduti e l'ingresso dell'abitato sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

Tito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: contrada Macchia, contrada Fontana Camillo, zona commerciale lungo la S.S. 94, contrada Santa Loia e contrada Ponte Calogna.

San Chirico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Vittorio Emanuele II resterà sospesa fino alle ore 12:30, salvo imprevisti. 13/06/2019 - comunicazione di sospensione idrica per oggi 13 giugno 2019 Noepoli: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica nell'intero abitato e nelle zone rurali sarà sospesa dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori di riparazione.

Rapolla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Via dei Tigli, Via Monastero, Via Caduti di Guerra, Piano di Croce e zone limitrofe.

Forenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via della Giustizia, via San Pietro, via Santa Maria e strade limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Como e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.