NEWS BREVI

3/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 3 Maggio in Basilicata Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Sant'Anna, via Cristiano e via del Gelseto e zone limitrofe resterà sospesa sarà sospesa fino al termine dei lavori. 2/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 2 Maggio in Basilicata Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Buonarroti resterà sospesa fino ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Venosa: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, è in corso al sospensione dell'erogazione idrica nel rione Cappuccini e in via degli Zoccolanti. Il ripristino è previsto al termine dei lavori.

Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di domani salvo imprevisti, nelle seguenti zone: centro storico, via De Gasperi e strade limitrofe, via Nazionale Rapolla, contrada Pietre Nere e strada provinciale del Macarico.

Ginestra: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona Pip e nella zona alta dell'abitato resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 1/05/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel centro storico resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione, che sono già in corso