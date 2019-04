In seguito ad un impoverimento dell’offerta lavorativa nei grandi centri urbani e agli sforzi della Comunità Europea per incentivare l’imprenditoria agricola, i nativi urbani scoprono delle nuove esigenze abitative. Sempre più giovani diventano contadini e agricoltori, riscoprendo e preservando tradizioni di coltura che sembravano destinate a scomparire. Abitando in campagna ci si trova di fronte al problema dell’approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico.

Così centinaia di persone si trovano, inaspettatamente a porsi queste domande: a cosa servono le pompe sommerse? Quali sono le marche migliori? Quali sono i prezzi e le caratteristiche?

Qui proponiamo una piccola guida introduttiva per cominciare a chiarirsi le idee. Fermo restando che, al momento dell’acquisto, è sempre preferibile farsi consigliare da esperti e tecnici.

Iniziamo dalla prima domanda: le pompe sommerse sono pompe idrauliche che, a seconda del tipo di alimentazione si dividono in elettropompe e motopompe.

A qualunque di queste due categorie appartenga, la pompa sommersa assolve, principalmente, ad un compito: spostare dei liquidi. A questo punto occorre introdurre un’altra distinzione:

Pompe sommerse per acque nere e pompe sommerse per acque chiare

Le pompe sommerse per pozzi possono essere utilizzate per la movimentazione di acque di scarico di fosse biologiche e pozzetti. Allo stesso modo sono impiegate per l’approvvigionamento residenziale e agricolo. A seconda dell’esigenza dovremo quindi scegliere tra due tipi di pompe diverse: le pompe per acque nere, anche dette reflue o fecali e dall’altro le acque chiare, potabili e non.

Le pompe sommerse per acque nere, visto il loro particolare impiego sono spesso dotate di dispositivi di triturazione che si rivelano inutili nel caso delle pompe per acque chiare.

Pompe sommerse e pompe sommergibili

Molto probabilmente, facendo una ricerca on line, vi troverete di fronte a due tipi di risultati: pompe sommerse e pompe sommergibili per pozzi. Sono dette pompe sommergibili quelle pompe che hanno corpo pompa e motore all’interno del vano, dell’autoclave o del pozzo. Con il termine “pompe sommerse” si indicano invece unicamente i corpi pompa, ossia le parti idrauliche della pompa.

Ora vi sorgerà spontanea la domanda: che marca devo scegliere?

In generale si rivela utile, soprattutto quando si procede ad un primo acquisto, affidarsi a dei produttori esperti e rinomati, con una tradizione ben consolidata nella produzione di pompe idrauliche. Di seguito una lista della marche di pompe sommerse più vendute.

Lowara:

Questa azienda può contare su una esperienza di quasi 50 anni. Le pompe sommerse Lowara sono caratterizzate da un’alta resistenza all’abrasione, materiali di alta qualità e innovazione tecnologica. I modelli che sono al cuore della produzione Lowara sono le pompe sommerse per pozzi in acciaio inox modello 4GS11M, 8GS40,4GS22 ,8GS11/B, 8GS15/B e 8GS30. Un’ottimo rapporto/qualità prezzo per delle pompe sommerse per approvvigionamento idrico residenziale e industriale, per l’irrigazione e per la pressurizzazione.

Pompe Sommerse Caprari:

Caprari coniuga una grande esperienza ad una ricerca continua sui materiali e le tecnologie. La serie più venduta delle pompe Caprari è la E4XP, la cui resistenza all’abrasione è garantita dal Defender, tecnologia brevettata della casa italiana. L’assemblaggio è reso facile e veloce dalla filettatura Easycheck.

Pompe Sommerse Pedrollo:

La pedrollo nasce per rispondere all’esigenza di portare acqua nei centri abitati che non hanno collegamenti alle reti idriche. Da quel giorno l’azienda ha continuato a crescere e a sviluppare prodotti di alta qualità. Il cuore della loro produzione sono le pompe sommergibili per acque nere.

Caratteristiche delle pompe sommerse per pozzi:

Le caratteristiche principali da considerare in merito alle pompe sommerse per pozzi sono due:

Prevalenza: L’altezza massima a cui una pompa può spingere una certa quantità di fluido da un punto di partenza. Sulle schede tecniche fornite dai rivenditori troverete con facilità questa informazione, solitamente indicata con “H”. Si tratta di un fattore molto importante nella scelta perché, come immaginerete, non esiste una pompa sommersa perfetta per tutti, ma solo una pompa adatta al vostro specifico caso. Quindi se, semplificando, avete bisogno di una pompa sommersa che porti dell’acqua da un livello di 5m a uno di 20m, questa dovrà avere una prevalenza di 15m.

Portata: quantità di acqua pompata in una unità di tempo. Solitamente espressa in metri cubi, la portata di un pompa va considerata per individuare quale prodotto corrisponde alle nostre effettive necessità. Se si tratta, ad esempio di un piccolo impianto idrico domiciliare non avremo bisogno di una portata paragonabile a quella richiesta da un impianto industriale di pressurizzazione.

Dove trovare le pompe sommerse per pozzi e come scegliere:

Quando vi trovate a dover scegliere una pompa sommersa per il pozzo dovrete tenere a mente due cose:

avete bisogno di un prodotto che risponda ad un vostro problema specifico e non avete una conoscenza tecnica sufficiente per individuarlo con certezza. Per questo si deve evitare di farsi guidare dall’idolo del risparmio. La pompa al prezzo più basso non è detto che sia la pompa che risponde al vostro problema. Se decidete di acquistarla, per quanto poco sia costata, avrete comunque buttato quei soldi. Innanzitutto occorre delineare un profilo del prodotto: avete bisogno di una pompa sommersa per pozzi artesiani, di una per acque reflue, di una pompa per l’irrigazione o di una elettropompa per l’antincendio? Successivamente vanno considerate le caratteristiche del vostro impianto. Dopo aver stilato una piccola scheda della pompa sommersa che vi occorre contattate un rivenditore esperto per farvi consigliare.