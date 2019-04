Dopo la pausa per le festività pasquali tornano subito le competizioni ciclistiche. Il primo appuntamento in calendario è fissato a Corato per il 25 aprile e saranno gli atleti più piccoli a portare in scena lo spettacolo delle due ruote. Si correrà infatti per la seconda tappa dell’Iron Kids, il circuito nato per gemmazione dall’Iron Bike Puglia per consentire la crescita del vivaio giovanile sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.



La gara sarà infatti dedicata esclusivamente agli atleti della categoria “Giovanissimi”, ovvero i piccoli ciclisti dai 7 ai 12 anni, con l’aggiunta di una speciale gara promozionale per i bambini di 6 anni, accompagnati dai genitori in un unico giro di tracciato.



Nello spazio comunale, concesso all’Avis Bike per l’attività di scuola di ciclismo, imperniato sul circuito semi-permanente di 450 metri (rimesso in piedi in poche ore dopo gli atti vandalici degli scorsi giorni), è sorto un vero e proprio piccolo villaggio ciclistico, un paddock multicolore con gli spazi per i meccanici, per il riscaldamento dei bambini, con tanto di spazio per gli sponsor e ristoro finale (nutella party e panini). In gara sono scesi i giovani ciclisti dai 7 ai 12 anni, con tanto pubblico sugli spalti in una cornice gioiosa molto diversa dagli scenari proposti da altre discipline sportive giovanili. Incitazione costante e applausi sia per il primo che per l’ultimo classificato. Lo spirito del ciclismo, in fondo, è sempre stato questo. Suggestivo il giro di apertura per i promozionali di 6 anni (fuori gara) seguiti a piedi dai genitori.



Il percorso sarà quello del campo gara semi-permanente allestito in via Gravina tra il Nicotel Sport & Wellness Hotel e la Chiesa del Sacro Cuore. Il circuito, già alla ribalta per le gare invernali del ciclocross, è stato disegnato dal team Eurobike sulla distanza di cica 400 metri, completamente in terreno battuto. Le categorie ammesse, secondo il regolamento FCI sono: G1 (1 giro), G2 (3 giri), G3 (4 giri), G4 (6 giri), G5 (7 giri) e G6 (8 giri).



L’APPUNTAMENTO – Approfittando della giornata di festa nazionale della Liberazione, gli organizzatori dell’Iron Kids hanno pensato a un lungo momento di convivialità antecedente la gara. Per questo, nonostante la partenza della prima corsa sia il pomeriggio alle 17:30, ci si potrà recare in loco già dalle 10:00 e condividere la grigliata di carne con genitori, atleti e accompagnatori, per una giornata dello sport che diventa anche festa (ticket fissato in 5 €).



Le operazioni tecniche per le gare inizieranno invece alle ore 14:30. L’iscrizione dei piccoli atleti, del tutto gratuita, è possibile sul portale federale “Fattore K” cercando l’ID gara 150814 (codice G026) da effettuarsi entro le ore 20:00 del 24 aprile. Guida la classifica per società la scuola di Ciclismo Ludobike Bisceglie, che organizzerà il terzo appuntamento il 1 maggio. Chiusura a Palo del Colle il 30 giugno.