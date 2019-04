La Serie C e il mondo della musica si fondono nella voce di un artista. È quello che è successo su Eleven Sports nella 36^ giornata di Serie C, quando Marcello Scano, in arte En?gma, ha debuttato come telecronista in occasione della partita del girone A tra Olbia e Novara, svoltasi giovedì 18 aprile alle 20.30 con diretta su Serie C Tv.



Originario di Olbia En?gma è un rapper di fama nazionale che ha deciso di prestare la sua voce per i microfoni di Eleven Sports proprio nel momento di lancio del nuovo album Booriana, uscito lo scorso 5 aprile.



Da sempre appassionato di giornalismo, En?gma ha si è cimentato in cabina di commento dallo Stadio Bruno Nespoli, realizzando uno dei suoi sogni: “Debuttare come telecronista è sempre stata una mia aspirazione, prima di intraprendere il sogno musicale all’università studiavo proprio per diventare giornalista sportivo. Il telecronista e il cantante, d’altronde, hanno più di qualche elemento in comune, come l’uso della voce, la ricerca del ritmo e l’interpretazione. Ringrazio l'Olbia e Eleven Sports per avermi dato questa possibilità”.



Piena soddisfazione per la collaborazione stretta con Eleven Sports anche da parte dell’Olbia Calcio, come sottolinea Matteo Sechi, Responsabile Marketing e Comunicazione per il club bianco: “Siamo contenti di aver potuto tenere a battesimo l’esordio di Marcello come commentatore televisivo di una nostra partita su Serie C TV. Conoscevamo e apprezzavamo l’artista, da oggi anche il telecronista che è sempre stato in lui”.