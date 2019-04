NEWS BREVI

5/04/2019 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Carlo Bo, discesa San Gerardo e zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori. 5/04/2019 - Linea Verde (Rai Uno) domenica ripercorre la via Herculia Linea Verde, noto programma in onda su Rai 1, alle ore 12,20 di domenica 7 aprile ripercorre la via Herculia, strada che un tempo, diramandosi dall’Appia all’altezza di Benevento, collegava Roma alla Lucania.

Una via che ci porta nel cuore della Basilicata, dalle pendici del Vulture a Grumentum, e che di questa terra ci rivela il volto autentico, ricco di una storia quasi sconosciuta, di paesaggi sconfinati e squisitezze gastronomiche: “Uno dei luoghi più veri del mondo” lo definì Carlo Levi.

Daniela Ferolla e Federico Quaranta, guidati dall'indigeno Peppone, incontrano persone con un amore sconfinato per questi territori.

Seguendo la via Herculia scopriremo la vera storia della lucanica, della balestra di Avigliano, della strazzata e del caciocavallo podolico, gli scavi di Grumentum e la magnifica accoglienza di Tramutola.

L’iniziativa nasce dall'accordo sottoscritto fra la Regione Basilicata e la Rai. 5/04/2019 - Cordoglio per la scomparsa di Angelo La redazione della Siritide si stringe attorno alla famiglia di Angelo, scomparso oggi a causa di un incidente. Il nostro grande abbraccio va ai genitori, alla sorella, ai parenti e ai numerosi amici di questo ragazzo ''dalle mille passioni''. Non ci sono parole, anche se, per il nostro lavoro, le dobbiamo trovare per forza.