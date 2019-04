Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in via Roma e zone limitrofe. Il ripristino è previsto per le ore 14:00, salvo imprevisti.

San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa nell'intero abitato dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori, salvo imprevisti.

Lauria: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Cona, via S.Paolo e S. Pietro e via Catania dalle ore 12:00 alle ore 13:30 di oggi, salvo imprevisti.