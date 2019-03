Veneto Agricoltura organizza a Legnaro (Pd) presso la Corte Benedettina il prossimo 5 aprile (ore 9,30), un interessante focus per valutare l’evoluzione di alcuni comparti dell’agricoltura veneta in rapporto a quella italiana ed europea e per fare il punto sulla prossima riforma della PAC 2021-2027. Presenti i rappresentanti del mondo produttivo, delle organizzazioni agricole e della politica regionale, nazionale e dell’UE. Nell’occasione sarà presentato l’ultimo Quaderno della Collana Editoriale di Veneto Agricoltura.







Partendo dalla presentazione del Quaderno n. 20 della Collana Editoriale di Veneto Agricoltura dal titolo “Agriconfronti. L’agricoltura veneta e le sfide europee”, il convegno promosso da Veneto Agricoltura, d’intesa con la Regione Veneto, metterà sotto la lente di ingrandimento alcuni comparti dell’agricoltura veneta in rapporto a quella nazionale ed europea, a cominciare dalle dimensioni aziendali e dall’occupazione in agricoltura per passare poi al comparto vitivinicolo, a quello del mais e del biologico.



Il focus, animato dai giornalisti Giorgio Setta (Terra e Vita), Antonio Boscaini (Informatore Agrario) e Mimmo Vita (Veneto Agricoltura), prevede l’intervento di numerosi esperti ed esponenti del mondo produttivo (Sandro Boscaini, Azienda Vinicola Masi; Andrea Bertoldi, Brio SpA), accademico e della ricerca (Samuele Trestini, Università di Padova; Renzo Rossetto, Veneto Agricoltura), dell’associazionismo agricolo (Lodovico Giustiniani, Confagricoltura del Veneto; Daniele Salvagno, Coldiretti Veneto; Gianmichele Passerini, CIA del Veneto; Doriano Annibale, Agri del Veneto; Marco Aurelio Pasti, Associazione Maiscoltori Italiani) e di altre strutture quali Veneto Lavoro presente con Letizia Bertazzon.



Obiettivo principale del convegno è quello di valutare l’evoluzione e lo stato di salute dell’agricoltura veneta in rapporto a quella italiana e degli altri Stati Membri dell’Unione Europea, e in particolare per capire come il settore primario dovrà attrezzarsi per affrontare le sfide future, a partire dalla prossima riforma della Politica Agricola Comune (PAC), in corso di definizione a Bruxelles, che interesserà il periodo di programmazione 2021-2027.



Sono previsti, infine, interventi del Direttore di Veneto Agricoltura, dell’Assessore regionale all’Agricoltura, del Sottosegretario del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nonché di un europarlamentare della Commissione agricoltura del Parlamento europeo. La partecipazione al convegno è libera, ma per motivi organizzativi è consigliata l’iscrizione utlizzando il seguente indirizzo web: https://agroconfronti.eventbrite.it