E se alle prossime elezioni votassimo tutti scheda bianca?

Avremmo esercitato dovere civico con la dignità e il decoro che gli compete o sarebbe un

deprecabile avvenimento? E come reagirebbe il governo?

Applicando una “strategia della tensione”, con continui tentativi di screditare e

delegittimare il sacrosanto dissenso o semplicemente batterebbe in ritirata?

La vanagloriosa difesa del potere. L'indifferenza beffarda.

Un giallo sociale dall'intreccio assurdo.

Il surreale e grottesco mondo politico.



Cari compatrioti, sarà una bella giornata. Onorate la patria, che la patria vi osserva.

Cit.

Un giallo sociale. Un intreccio assurdo che si rivela non essere poi così lontano dalla continua situazione di totale sfiducia da parte dei cittadini. Una analisi impietosa quanto caricaturale, sferzante e amara del potere. Si porta in scena il paradosso della democrazia spingendolo al limite del grottesco e del surreale, mettendo palesemente alla berlina il sistema governativo, dalle elezioni in un esemplificativo seggio elettorale alla difesa cinica e vanagloriosa del potere. Una politica esercitata lontana dalla gente, come distante è il cittadino che è destinato irrimediabilmente a subirla, anche attraverso i racconti del trafelato e famelico mondo giornalistico. Una lotta a senso unico tra i cittadini che fanno il loro dovere mantenendo una lucidità invisibile, ma coesa tra tutti, ed il governo che, col suo lucido cinismo barcolla nell’incertezza, criminalizzando quello che in un regime democratico è un gesto legale: il voto libero e segreto. E al centro, la paradossale giostra di un mondo che continua ad arrabattarsi inconsapevole di non fare altro che mantenere vivo e alimentare questo divario. E lo spettatore viene in questo modo catapultato nella cruda realtà e allo stesso tempo portato ad immaginarne una diversa, forse, non è detto, migliore.



Le teste, è sempre meglio tagliarle prima che comincino a pensare, dopo può essere troppo tardi.

Cit.



IL COLORE DEL POTERE



di Alessandra Silipo

estratto e adattato da “Saggio sulla lucidità” di José Saramago



Regia

SilipoLauletta



Con

Alessandro Calamunci Manitta

Stefano Flamia

Valerio Giordano

Emanuele Guzzardi

Susanna Lauletta

Eleonora Setzu

Alessandra Silipo

Nour Zarafi

Lucrezia Zibelli



