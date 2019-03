Terminata il 2 marzo, la tre giorni si è svolta in due location d’eccellenza del territorio leccese, il Castello di Carlo V, il foyer del Politeama Greco ed un’area allestita per l’occasione in una struttura teg a vista, all’esterno del Castello, dedicata a BTM Gusto.

“Sono molto soddisfatto e orgoglioso del risultato raggiunto – afferma Nevio D’Arpa, patron della manifestazione - in questi tre giorni dell’evento.

BTM è cresciuto tanto ed è per questo che la V edizione lo ha visto protagonista in più location, dal Politeama Greco, a BTM Gusto e a tutto il Castello di Carlo V che ha ospitato espositori di importanti aziende nazionali e internazionali, una sala B2B e due sale conferenza.

Abbiamo registrato un incremento dei visitatori di circa il 20% rispetto la scorsa edizione; un flusso continuo di visitatori, 150 espositori, 40 buyer, influencer, giornalisti, importanti relatori e aziende del settore turistico hanno dato vita dal 28 febbraio al 2 marzo a BTM, un evento ritenuto ormai di forte importanza e riferimento del sud Italia.

Molto apprezzata la crescente qualità dei contenuti del ricco palinsesto che ha permesso di avere le sale sempre piene, una continua affluenza anche nella main hall allestita nel foyer del Politeama Greco, in particolare venerdì per la giornata dedicata all’Hotel Performance Day.

Grande riscontro – continua Nevio D’Arpa - dai numerosi buyer, influencer e giornalisti provenienti da tutto il mondo che oltre ad aver visitato alcune tra le mete turistiche pugliesi in un Farm Trip organizzato dallo staff di BTM, hanno partecipato, in questi tre giorni, a incontri B2B registrando il tutto esaurito e con un feed back più che positivo da parte delle aziende coinvolte.

Senza alcun dubbio anche la parte dedicata al turismo enogastronomico (BTM Gusto) è stata un successo. Oltre ad aver accolto migliaia di visitatori, coinvolto buyer e imprenditori aziendali in numerose attività di show cooking, BTM Gusto è stato contenitore di numerosi seminari formativi tenuti dai migliori professionisti del settore. Soddisfazione per le aziende espositrici dei prodotti enogastronomici del nostro territorio pugliese.

Stiamo ancora elaborando i dati ufficiali e complessivi della campagna social, ma le anticipazioni ci forniscono una prima fotografia del pubblico che ha seguito BTM 2019 on line. Sia sui profili Instagram che su Facebook abbiamo avuto un aumento del 30%, con un picco di oltre 70mila impression solo il primo giorno, e con oltre 40mila persone raggiunte complessivamente dai post nei giorni dell’evento.

Il 55% sono donne e il 44% uomini, per una fascia media di età compresa tra i 25 e i 55 anni. La nazionalità del nostro pubblico: al primo posto Italia poi a seguire Regno Unito, Svizzera, Spagna, Germania, Stati Uniti, India, Francia, Turchia e Azerbaigian. Tutti i dettagli nello specifico saranno comunicati nei prossimi giorni sui profili social ufficiali della manifestazione. Numeri importanti anche sul sito web ufficiale di BTM.

Ci tengo a ringraziare tutte le aziende espositrici, i nostri main sponsor, i numerosissimi visitatori che sono venuti a trovarci, i nostri relatori, i buyers, gli influencers e i giornalisti che hanno partecipato al Farm Trip, le aziende che hanno ospitato i nostri ospiti, tutte le aziende che si sono occupate degli allestimenti e a tutti i tecnici, service audio, luci etc.

Un ringraziamento speciale va al personale sicurezza, ai vigili del fuoco, al 118 e a tutti i componenti della cooperativa L’Integrazione.

Un infinito grazie a tutte le testate giornalistiche che hanno raccontato l’evento.

Un ringraziamento particolare a Puglia Promozione e all'assessore regionale Loredana Capone sempre al nostro fianco in tutti i tre giorni della manifestazione.

Infine, non per ordine d’importanza, ringrazio con affetto tutto il mio staff per l'eccezionale lavoro svolto, senza il loro importante contributo non avrei potuto organizzare con successo l’evento BTM”.

Per rivedere alcuni momenti e avere informazioni aggiornate su BTM è possibile visitare il sito ufficiale www.btmpuglia.it e tutti i social network dedicati.